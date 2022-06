Terminati gli interventi per la carreggiata lato valle

Sul viadotto Ritiro sono stati terminati i lavori per la realizzazione della carreggiata lato valle, che sostituisce definitivamente i 950 metri della vecchia struttura, sull’autostrada A20 Messina Palermo. Dopo i collaudi positivi eseguiti nei giorni scorsi, Autostrade Siciliane ha disposto l’apertura al traffico veicolare a partire dalle ore 11 di lunedì prossimo, 27 giugno.

Una sola corsia

Questa nuova carreggiata accoglierà su una sola corsia i mezzi in transito verso Palermo, mentre le attività di tecnici e operai si potranno concentrare adesso contemporaneamente sulla realizzazione della campata lato monte e del nuovo bypass. Realizzato in cemento armato nei pressi della galleria Baglio, la penultima prima dell’uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra, il bypass permetterà lo scambio del traffico da monte a mare riducendo il doppio senso di circolazione da undici a soli tre chilometri.

L’ok nel dicembre scorso

Nel dicembre scorso era stato il Comitato Operativo Viabilità ad aver dato il via libera al bypass per il viadotto Ritiro di Messina. Così Autostrade Siciliane si è messa al lavoro in questi primi 6 mesi dell’anno per la costruzione della bretella che ridurrà da dieci a tre i chilometri il doppio senso di circolazione indispensabile per l’ultimazione del Viadotto Ritiro. Si è trattato di una decisione, proposta dai tecnici di Autostrade Siciliane, e condivisa al tavolo del Comitato Operativo Viabilità convocato presso la prefettura di Messina, con gli esperti della polizia stradale e del comando dei vigili del fuoco.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma dei lavori, eseguiti dalla Toto Costruzioni, aveva fissato alla fine del mese di gennaio l’ultimazione e il collaudo della carreggiata lato valle del viadotto Ritiro, che sostituisce definitivamente i 950 metri del vecchio viadotto. Questa nuova corsia accoglierà i mezzi in transito e nel frattempo il lavoro di tecnici e operai si è concentrato sulla realizzazione della campata lato monte e del nuovo bypass, che doveva essere pronto già per la metà del mese di marzo. Quest’ultimo, realizzato in cemento armato nei pressi della galleria Baglio, la penultima prima dell’uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra, metterà in comunicazione le due carreggiate (monte e mare) permettendo uno scambio che porti i mezzi a viaggiare in doppio senso solo per tre chilometri.