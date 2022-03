La situazione sul raccordo intercittadino

Si muove qualcosa sul fronte della viabilità a Palermo. Dopo anni di sofferenza per automobilisti e camionisti, alcuni “tappi” presenti sul raccordo di viale Regione Siciliana si apprestano a saltare o, comunque, lo dovrebbero fare nei prossimi mesi. Martedì 29 marzo, infatti, dovrebbe riaprire a due corsie la carreggiata del ponte Corleone in direzione Catania. Gli interventi di rimozione delle barriere sono stati avviati nella giornata di venerdì, con l’eliminazione dei new jersey nella corsia opposta in direzione Trapani. Novità anche per il cantiere all’altezza del canale Mortillaro, dove la ditta ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza.

Tappo viale Regione, avanzano i lavori

L’area nei pressi di via Principe di Paternò è un cantiere dal novembre 2020, ovvero da quando si dovevano eseguire dei lavori di consolidamento. Poi l’imprevisto: un crollo nell’area al di sotto del canale Mortillaro e del Passo di Rigano, proprio dove si stavano svolgendo i lavori. Da lì la necessità di effettuare un nuovo ciclo di cantiere, con relativi rimpalli di competenza. La prima tranche di interventi si è conclusa a novembre 2021, mentre la seconda parte è stata avviata il 22 febbraio 2022, con l’esecuzione dei primi carotaggi sull’asfalto di viale Regione Siciliana.

Opere che, secondo il cronoprogramma fissato, si dovrebbero concludere entro quattro mesi. L’obiettivo è quindi quello di terminare i lavori entro l’inizio dell’estate. Ciò per restituire ai palermitani e non solo la fruibilità dei centottanta metri del raccordo autostradale fra A19 e A29 attualmente chiusi. In tal senso, la ditta ha iniziato gli interventi nei giorni scorsi, con l’utilizzo di un escavatore. Nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare anche una trivella, necessaria per il posizionamento dei gabbiotti che verranno utilizzati per la messa in sicurezza della sede stradale.

Ponte Corleone, martedì apre doppia carreggiata in direzione Catania

Novità importanti anche sul ponte Corleone dove, in seguito alla relazione definitiva della Icaro Progetti, si sta operando per mettere in pratica l’allentamento delle restrizioni annunciato nei giorni scorsi e concretizzato nell’ordinanza 377 del 24/03/2022. Il documento statuisce la previsione di due corsie da 3,5+3 metri per una larghezza massima totale di 6,5 metri, disposte centralmente per ogni carreggiata di viale Regione Siciliana. Regole differenziate per le due diramazioni della sede stradale. Quella di destra dovrebbe essere destinata ai veicoli a pieno carico con un peso inferiore a 44 tonnellate, mentre quella di sinistra ospiterà i mezzi fino 7,5 tonnellate. Imposto il divieto di sorpasso tra automezzi pesanti, adeguatamente segnalato prima dell’attraversamento, e controllo del carico massimo transitante. Limiti a cui si aggiungerà l’abbassamento del limite di velocità, che scenderà così a 50 km/h.

Operazioni iniziate venerdì 25 marzo, con la posa della segnaletica stradale e l’inizio delle operazioni di sgombero dell’imbuto in direzione Trapani. Proprio nel suddetto tratto stradale, è stata messa in pratica la doppia corsia di marcia, così come previsto nell’ordinanza. Bisognerà attendere martedì mattina invece per la riapertura in direzione Catania, dove proseguono i lavori per liberare l’area dalla presenza dei new jersey. A ciò seguirà un periodo di monitoraggio per verificare la risposta della struttura e il rispetto delle regole imposte dall’ordinanza. Fino ad allora, le bretelle laterali rimarranno chiuse al traffico.