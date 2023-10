L'attuale condizione dei sovrappassi di Viale Regione Siciliana

Sovrappassaggi da incubo quelli di Viale Regione Siciliana, strada principale del capoluogo siciliano. Quello che dovrebbe essere un ponte che unisce le due estremità dell’arteria viaria di scorrimento, in realtà è sede di saccheggio e distruzione da parte di vandali: spazzatura, sporcizia e muri imbrattati rendono il passaggio quasi da film dell’orrore. Più volte sono stati abbandonati monopattini elettrici comunali lasciati agli angoli del primo piano del sovrappassaggio pedonale in corrispondenza di via Nazario Sauro. Ascensori fatiscenti, spesso non funzionanti non permettono il regolare passaggio di pedoni, soprattutto per anziani e disabili, che devono percorrere diverse rampe di scale per raggiungere la strada opposta. Tutto questo sotto l’occhio “vigile” delle telecamere di videosorveglianza, come segnalato dai cartelli affissi al suo interno.

La mancanza di controllo rende il passaggio del sovrappasso poco sicuro per tutti quei cittadini che quotidianamente attraversano l’infrastruttura; alla luce di ciò, alcuni cittadini si domandano: “o le telecamere non ci sono nonostante ci siano i cartelli oppure queste non vengono controllate da nessuno”.















Palermo e la spazzatura

Oltre ai sovrappassaggi da urlo, la città di Palermo ospita mini salotti di rifiuti all’aria aperta: nei pressi di cassonetti vengono abbandonati rifiuti ingombranti che decorano le vie cittadine. Si tratta di materassi, frigoriferi, ferri da stiro e altri utensili casalinghi. Una vera e propria casa arredata segnalata più volte da residenti e cittadini senza alcun riscontro. Cestini stracolmi, piazze divenute discariche a cielo aperto e rifiuti ingombranti vengono indicati giornalmente dai cittadini in ogni angolo della città. Da piazzale Giotto a Sferracavallo la storia è sempre la stessa. L’emergenza rifiuti è ormai argomento caldo della città di Palermo ma attualmente, dalla periferia al centro, la presenza dei rifiuti risulta essere una costante, come dimostrano le immagini.







Buche in strada che sembrano voragini

Ma la spazzatura che decora le vie cittadine non è l’unico problema: buche che sembrano voragini e manto stradale danneggiato rendono la viabilità di automobilisti e pedoni pericolosa. Proprio qualche giorno fa una bella notizia: la buca di via Sacra Famiglia è stata ripristinata. Diversa è la situazione fra via Boris Giuliano e viale delle Magnolie dove il 10 febbraio 2023 a seguito della caduta di un ficus, il sito non è stato più ripristinato e attualmente risulta essere transennato impendendo il normale passaggio sul marciapiede.





