Non c’è pace in Sicilia neanche per la Commissione regionale Antimafia. Non è la prima volta che le indagini della magistratura toccano, in un modo o nell’altro, esponenti politici con un ruolo proprio nella Commissione di Vigilanza sul fenomeno mafioso.

Bernadette Grasso sentita come testimone

“Al fine di evitare aggressioni mediatiche e gratuite speculazioni da parte dei professionisti della cultura del sospetto, sto valutando l’autosospensione dalla carica di Vicepresidente della Commissione Antimafia anche per meglio collaborare, ove necessario, con l’Autorità Giudiziaria all’integrale accertamento della realtà storica”.

Sono parole della deputata azzurra Bernadette Grasso. Le ha messe nero sui bianco ore prima di presentarsi davanti ai magistrati dai quali ieri è stata ascoltata nell’ambito dell’inchiesta su mafia e corruzione alla Regione ma in qualità di testimone.

Nessuna indagine a suo carico

Non c’è’ nessuna indagine a suo carico ma la deputata ha, comunque, ammesso di aver avuto contatti con il boss di Favara Carmelo Vetro, anche se solo telefonici. Ha raccontato di non avere avuto dubbi su Vetro in quanto presentatogli da Iacolino e di ignorarne il passato criminale. Per questo avrebbe segnalato nomi e curricula. La cosa, però, non avrebbe avuto seguito e da questo deriverebbe il fatto che Grasso non risulti indagata. Lei rivendica la buona fede, collabora con i giudici ma pensa all’autosospensione

Arriva un nuovo componente in antimafia

Intanto arriva un nuovo componente in Commissione in sostituzione di altri commissari che hanno lasciato bla Commissione: Totò Scuvera, deputato regionale di Fratelli d’Italia, è stato designato componente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. La nomina è stata formalizzata dal presidente dell’Ars su indicazione del gruppo di FdI presieduto da Giorgio Assenza.

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’onore che deriva dal far parte di un organismo che rappresenta uno degli strumenti più importanti di controllo e di vigilanza nella nostra Regione- afferma Scuvera- Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami e il presidente Antonello Cracolici per il lavoro che in sinergia con gli altri componenti sta portando avanti alla guida della Commissione. Svolgerò questo incarico con serietà, senso delle istituzioni e massimo impegno, consapevole della responsabilità che comporta e dell’importanza di sostenere ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno mafioso e a difendere i principi della legalità e dello Stato di diritto”.