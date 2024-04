Avrebbe favorito la latitanza del boss Salvatore Lo Piccolo

Un imprenditore 68enne di Carini, piccolo centro del Palermitano, è stato arrestato dalla Direzione investigativa antimafia perché ritenuto “organico” alla locale famiglia mafiosa inserita nel mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della Dda nei confronti di Giovanni Palazzolo di 68 anni.

L’indagine, condotta dal Centro operativo Dia di Palermo, è stata denominata ‘Nemesi’ ed è durata circa due anni. A carico dell’imprenditore – che opera nell’edilizia, nel campo della logistica e della ristorazione – sono stati raccolti “gravi indizi di colpevolezza – dice la Dia – in ordine alla propria appartenenza al sodalizio illecito”.

Avrebbe partecipato alle riunioni e favorito latitanza boss Lo Piccolo

L’uomo avrebbe partecipato a riunioni sulla programmazione delle attività criminali e avrebbe “assicurato assistenza al capomafia Salvatore Lo Piccolo nel corso della sua latitanza”. Tra le accuse anche quella di avere “riscosso il denaro provento delle estorsioni, reimpiegandolo e riciclandolo” e “garantito continui e costanti contatti occulti con l’Amministrazione e gli uffici della municipalità di Carini”.

In questo modo avrebbe consentito a Cosa nostra “di avere rappresentati i propri interessi” al Comune di Carini. Sul punto, riferisce la Dia, le indagini hanno offerto “puntuale e convergente riscontro” alle dichiarazioni, riconosciute attendibili, di collaboratori di giustizia già in passato ritenuti importanti esponenti della famiglia mafiosa di Carini.

Questi hanno “concordemente riferito in ordine al qualificato rapporto dell’imprenditore con esponenti di sicuro rango apicale del mandamento mafioso palermitano di San Lorenzo-Tommaso Natale e al suo ruolo di elemento di collegamento tra la famiglia mafiosa e l’amministrazione comunale carinese”.

Finanziere avrebbe rivelato segreti d’ufficio

Spunta anche un luogotenente della Guardia di Finanza nell’inchiesta sull’imprenditore di Carini, Giovanni Palazzolo, arrestato oggi per associazione mafiosa e riciclaggio. Il sottufficiale è accusato per rivelazione di segreti d’ufficio. Avrebbe rivelato a Palazzolo l’esistenza di un procedimento aperto sulla sua impresa, la Trinacria Immobiliare, a seguito di una richiesta di informazioni avanzata dalle Fiamme di Modena. Oggetto del procedimento era l’iscrizione della impresa, con sede in Emilia, nella white list della Prefettura di Modena.

Il finanziere avrebbe concordato con Palazzolo i contenuti della risposta da inviare ai colleghi modenesi, omettendo informazioni che avrebbero potuto compromettere il buon esito della pratica. Per ringraziarlo del favore Palazzolo gli avrebbe fatto capire di essere disponibile ad assumere suoi familiari.

Arrestato imprenditore fedelissimo di Messina Denaro

A fine dicembre, i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di tre persone accusate di far parte della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Ai domiciliari l’imprenditore Giovanni Vassallo, custodia cautelare in carcere per Emilio Alario e Giuseppe Lodato.

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido e ha fatto luce sugli affari e sugli assetti del clan di Mazara del Vallo da sempre alleato fedele del capomafia Matteo Messina Denaro a cui ha assicurato aiuto logistico ed economico durante la latitanza. Dalle indagini è emerso che Vassallo, già socio di Giuseppe Grigoli, imprenditore che grazie ai suoi rapporti col padrino di Castelvetrano da piccolo bottegaio ha costruito un impero nel settore della distribuzione alimentare e che da tempo collabora con gli inquirenti, avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva le comunicazioni di Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza.