Ad Altavilla Milicia una ditta installa le telecamere in cambio dello sponsor

In arrivo la videosorveglianza in uno degli impianti sportivi di Altavilla Milicia per mettere un freno ai vandali. I privati accorrono in supporto al Comune che non ha grandi risorse finanziarie. Una ditta a proprie spese installa gli occhi elettronici in cambio dell’apposizione di una targa pubblicitaria a costo zero. Alla fine tutti felici e contenti ed arriva l’accordo.

La delibera con l’accordo

La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Virga ha approvato una delibera con cui si autorizza una ditta privata ad installare l’impianto di videosorveglianza campetti comunali di via Cesare Battisti. Telecamere e cablaggio totalmente a carico del privato che in cambio ha avuto il via libera per apporre in questa struttura sportiva una targa promozionale di 50 centimetri per 50 sulla parete degli spogliatoi.

L’attuazione del regolamento

Tale accordo prende spunto da un obiettivo dell’amministrazione della provincia Palermitana che ha previsto nei propri atti programmatici di gestione amministrativa l’attivazione di contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione. Quali ad esempio azioni per il coinvolgimento di operatori economici e delle associazioni operanti sul territorio nella migliore gestione dei servizi erogati dal Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e anche per il conseguimento di economie di spesa nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle normative vigenti.

Il fenomeno del vandalismo

Ma soprattutto l’idea è quella di frenare a tutti i costi i vandali. “Negli ultimi anni – sostiene la giunta -, a seguito di urbanizzazione di nuove aree, e creazioni di nuovi impianti sportivi si è assistito, purtroppo più volte ad episodi vandalici che hanno spesso determinato il non utilizzo sia pure temporaneo di alcuni impianti. Le carenze di risorse finanziarie, strumentali ed umane hanno reso difficoltoso per l’amministrazione comunale provvedere ad una estesa e qualitativamente efficace opera di sorveglianza, soprattutto per le aree marginali e comunque qualificanti per le zone di nuova urbanizzazione nonché per tutti gli impianti sportivi”.