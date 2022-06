Nuovo raid dopo quello dello scorso aprile

Di nuovo i vandali hanno lasciato il segno sul parco giochi no social di Balestrate che attende ancora di aprire i battenti. Con gli ultimi interventi in fase di ultimazione questo è già il secondo raid che si registra negli ultimi mesi. Questa volta ad essere stato danneggiato l’impianto di irrigazione, in particolare la casetta di zinco che contiene tubazioni e starter temporizzato, e il rubinetto che è stato letteralmente tranciato.

Monta la rabbia e l’indignazione

L’associazione “Genitori Balestratesi”, ideatrice del progetto, mostra indignazione e rabbia. Ad essere stata presentata una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Nel contempo c’è stata una immediata riunione con l’amministrazione comunale: “Si attendono gli ultimi adempimenti burocratici – ha detto il sindaco Vito Rizzo – per l’autorizzazione all’installazione della videosorveglianza. Intanto sono in via di definizione tutti i lavori infrastrutturali, siamo agli sgoccioli per l’apertura”.

Lo sfregio dello scorso marzo

Nel marzo scorso, nel parco giochi che sta nascendo nell’atrio della scuola elementare “Aldo Moro”, venne danneggiato uno dei giochi. La casetta in legno venne rotta nella parte alta. Probabile che sia stato sferrato un colpo che ha scheggiato il tettuccio del gioco. Proprio nei mesi scorsi l’associazione “Genitori balestratesi” aveva lanciato l’allarme sui rischi del vandalismo, denunciando ritardi negli interventi da parte del Comune.

Il parco giochi e le polemiche

L’idea del parco giochi nacque dall’associazione “Genitori balestratesi” di cui faceva parte con una carica ai vertici Riccardo Vescovo. Nelle scorse settimane Vescovo ha deciso di dimettersi, pochi giorni dopo le dichiarazioni in cui aveva evidenziato, seppur mantenendo bassi i toni, che per l’apertura mancavano solo delle autorizzazioni in capo al Comune che tardavano ad arrivare. Poco dopo ha deciso di rimettere l’incarico anche se nella lettera di dimissioni non fa alcun accenno di questo tipo. Appare, però, fin troppo evidente, che le frizioni su questo tema abbiano scatenato la reazione.