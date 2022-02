l'elezione a fiuggi

Due palermitani ai vertici nazionali della Uil Pa vigili del fuoco.

Domenico La Barbera segretario generale

Domenico La Barbera è stato eletto segretario generale mentre Giampiero Nuccio, storico dirigente palermitano della Uil Pa nei vigili del fuoco, è entrato a far parte della segreteria nazionale Uil Pa.

Le nomine a Fiuggi in occasione del congresso nazionale

Le nomine sono arrivate a Fiuggi dove si è concluso l’undicesimo congresso nazionale della Uil Pa vigili del fuoco, al termine del quale è stato eletto Domenico La Barbera nuovo segretario generale della categoria.

I membri della segreteria nazionale

Fanno parte della segreteria nazionale anche Giovanni Alampi, Cristina Cini, Alessandro Pinti, Giuseppe Saccoccia, Valentino Prezzemolo e, come detto, Giampiero Nuccio.

La Uil Pa siciliana prima per numero di iscritti in Italia

La Uil Pa siciliana è la prima per numero di iscritti in Italia. E il suo peso è stato premiato con questa doppia elezione.

Chi sono La Barbera e Nuccio

La Barbera, ex tesoriere della Uil Pa vigili del fuoco, ha 52 anni ed è in servizio presso la Direzione centrale della formazione a Roma. Nuccio ha 52 anni, è un capo squadra dei vigili e presta servizio al comando provinciale di Palermo. Da otto anni è segretario regionale del comparto in Sicilia.

“Prepararsi al futuro oggi”

Come si legge sul sito internet della Uil Pa Vigili del Fuoco, nella sua relazione congressuale particolarmente ricca di contenuti, il nuovo Segretario Generale Domenico La Barbera, ha illustrato le linee di intervento della UIL PA VVF tra cui il tema principale del Congresso “Prepararsi al Futuro Oggi! Cambiamenti climatici: Il ruolo dei Vigili del Fuoco”.

Il coraggio di scelte innovatrici

“La UIL PA Vigili del Fuoco è paragonabile ad un’erma bifronte, quella scultura del mondo greco-romano costituita da due volti, uno rivolto con la fronte al passato che mira ai principi della UIL, l’altro invece diretto con lo sguardo ad un futuro riformista che, con il coraggio delle scelte innovatrici di oggi, la vedranno sempre più affermarsi quale fermo ancoraggio nella tutela delle persone”, queste le parole a caldo del neo eletto segretario generale.