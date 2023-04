Accuse tra il sindaco e i sindacati

Indennità non pagate ai vigili urbani di Balestrate che non fanno i festivi e il parroco dirige il traffico. Successo oggi nel tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Ponte.

Le parole del sindaco

“A causa di una procedura sindacale avviata nelle scorse settimane da parte dei Vigili Urbani, non viene espletato il servizio nei festivi – dice il sindaco Vito Rizzo – Abbiamo richiesto lo sblocco della situazione, anche col supporto della prefettura. Ciò sta causando non pochi disagi alla cittadinanza e oggi in particolare a tutti i fedeli in pellegrinaggio alla Madonna del Ponte. Mi scuso di ciò e spero di darvi notizie in merito nei prossimi giorni, affinché possa essere ripristinato regolarmente il servizio”.

La risposta dei sindacati

I sindacati rimandano al mittente le accuse. “La procedura sindacale è stata avviata a seguito di inadempimenti ripetuti dell’amministrazione al riguardo su emolumenti accessori di anni non erogati sia ai vigili urbani che a tutti i dipendenti – dice Gianluca Cannella del Csa – Si è chiesto infatti non incontrandosi le parti (sindacati e amministrazione) di un soggetto terzo che intervenisse. Si chiama procedura di raffreddamento propedeutica allo sciopero. Così come prevede la legge sul diritto allo sciopero. Mi dispiace e dispiace ma se l’amministrazione fosse intervenuta per risolvere questa vertenza ora non si avrebbero problemi né disagi”.

