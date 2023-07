La furia degli incendi nel Palermitano, feriti due vigili del fuoco

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti nello spegnimento degli incendi avvenuti nella notte tra Palermo e Monreale. Le loro condizioni non sono gravi ma sono stati portati in ospedale. In queste ore sono stati prolungati i turni e le squadre che non possono rifiatare perché tutti gli uomini sono impegnati sui diversi fronti di fuoco.

Le condizioni dell’operaio forestale

E’ ricoverato nel reparto grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo l’operaio della forestale rimasto ustionato ieri durante lo spegnimento dell’incendio a Palermo. Ha ustioni sul corpo di secondo e terzo grado.

Chiesti rinforzi

In arrivo vigili del fuoco da altre regioni d’Italia in Sicilia per fronteggiare l’emergenza incendi. Ad annunciarlo il presidente della Regione che ha avuto precise rassicurazioni dal capo dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega. Una richiesta che nasce dopo i gravissimi danni di questa notte con tante richieste di aiuto rimaste inevase per la mancanza di personale a far fronte a tutte Lega le chiamate.

Centralini intasati dagli incendi

Gli abitanti della zona hanno chiamato più volte alle autorità ma i centralini sono intasati dall’emergenza incendi e nessuno risponde alle chiamate “Ho chiesto di usare il telefono di un esercizio commerciale della zona. Ho chiamato tutti. 112, guardia di finanza, protezione civile e perfino il reparto Ville e Giardini del Comune di Palermo ma non risponde nessuno” denuncia a BlogSicilia la proprietaria di una delle vetture danneggiate a Palermo dal crollo di un albero a causa degli incendi e del forte vento di scirocco. “A prescindere dai danni ho bisogno che qualcuno mi liberi l’auto, devo andare a sottopormi ad una visita urgente e indifferibile – continua la donna -. Peraltro aspettare qui con questa temperatura sotto il sole è praticamente insostenibile”.

Disagi su disagi

Disagi che si aggiungono ad altri disagi nel centro di Palermo. Numerosi black out a Palermo a causa delle alte temperature. Da ieri alle 14.30 diverse famiglie in via Agrigento non hanno la corrente, così anche nella zona di via Messina Marine. Notte insonne e senza corrente elettrica anche a ridosso di via Cavour Qui il distacco dell’energia è avvenuto ieri sera attorno alle 20. La corrente non è ancora tornata.

I residenti: “Anche senza acqua”

“Abbiamo chiamato l’Enel – raccontano i residenti – ma non ci danno alcuna spiegazione. Da ieri non abbiamo acqua. Una situazione incredibile. Abbiamo saputo che ci sono stati continui guasti ma non abbiamo notizia su quando tornerà la corrente”.