L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avvia un’importante operazione di stabilizzazione per 156 dipendenti precari.

La direzione strategica dell’azienda ha dato il via alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 234/2021. Si tratta di un intervento che riguarda sia il comparto sanitario che la dirigenza medica, sanitaria, tecnica e amministrativa.

Gli avvisi, già pubblicati o in corso di pubblicazione, mirano a regolarizzare figure professionali fondamentali per il funzionamento dell’ospedale, garantendo continuità nei servizi e valorizzazione delle competenze interne.

I profili interessati

Nel dettaglio, sono previsti:

Per la dirigenza medica:

2 posti in Chirurgia maxillo-facciale

2 in Endocrinologia

1 in Gastroenterologia

5 in Ginecologia e Ostetricia

8 in Malattie dell’apparato respiratorio

2 in Medicina d’Emergenza-Urgenza

1 in Pronto Soccorso Pediatrico

1 in Nefrologia

1 in Reumatologia

1 in Urologia

Per la dirigenza sanitaria non medica:

1 Odontoiatra

3 Biologi

Per l’area del comparto:

79 Infermieri

4 Fisioterapisti

6 Ostetriche

16 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

12 Tecnici di radiologia medica

1 Assistente sociale

3 Assistenti tecnici (geometri)

4 Collaboratori tecnici – Statistici

1 Collaboratore amministrativo-professionale

Per la dirigenza tecnica e amministrativa (PTA):

1 Ingegnere Elettrico

1 Ingegnere Gestionale

Il direttore generale Alessandro Mazzara, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “La stabilizzazione a tempo indeterminato del personale aziendale rappresenta la conclusione di un percorso amministrativo complesso, gestito con grande impegno dall’Unità operativa Risorse Umane. Questo risultato darà a oltre 150 lavoratori maggiore sicurezza occupazionale, prospettive di crescita e un migliore equilibrio tra vita e lavoro”.

Mazzara ha sottolineato l’attenzione della direzione strategica al benessere dei dipendenti e all’importanza di un ambiente lavorativo positivo, in grado di favorire motivazione e produttività.

Dove consultare i bandi

Tutti gli avvisi pubblici saranno disponibili nella sezione “Bandi di Concorso” del sito aziendale www.ospedaliriunitipalermo.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’UOC Risorse Umane ai numeri 091 780 8397 – 4185 – 8506.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano regionale volto alla stabilizzazione del personale sanitario, spesso impiegato per anni in regime di precarietà, e risponde a una precisa esigenza di consolidamento del sistema sanitario pubblico siciliano.