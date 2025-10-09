Un passo avanti per il rafforzamento del personale aziendale

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha annunciato la stabilizzazione di 145 dipendenti, appartenenti a diversi ambiti professionali: sanitario, socio-sanitario, tecnico, amministrativo e dirigenziale. Un risultato che rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione delle risorse interne e il consolidamento dell’organico aziendale.

Il percorso di stabilizzazione, condotto secondo le normative vigenti, è stato coordinato dall’Unità Risorse Umane, guidata da Maria Rosa Gabriella Sanfilippo, e ha coinvolto una vasta gamma di figure professionali, tra cui: Dirigenza medica: Reumatologia (1), Ginecologia e Ostetricia (5), Chirurgia maxillo facciale (1), Malattie dell’apparato respiratorio (8), Urologia (1), Endocrinologia (2), Pronto soccorso pediatrico (1), Nefrologia (1), Gastroenterologia (1), Medicina d’Emergenza e Urgenza (1); Dirigenza non medica: dirigente Odontoiatria (1), dirigente biologo (3); Comparto tecnico e amministrativo: 75 infermieri, 14 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 statistici, 6 ostetriche, 4 fisioterapisti, 1 collaboratore amministrativo, 1 assistente sociale, 12 tecnici sanitari di radiologia medica, 1 dirigente ingegnere elettrico, 1 dirigente ingegnere gestionale.

“Un grosso passo avanti per il rafforzamento del personale”

“La stabilizzazione di questi 145 dipendenti rappresenta un traguardo importante – ha dichiarato il direttore generale, Alessandro Mazzara – perché garantisce maggiore serenità ai lavoratori e consente all’azienda di puntare su professionalità stabili e motivate. È un passaggio essenziale per rafforzare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Ringrazio in particolare il personale dell’Area Risorse Umane e tutti coloro che hanno collaborato – ha aggiunto Mazzara – Con questa misura di stabilizzazione, il nostro obiettivo è favorire percorsi di crescita, continuità assistenziale e un ambiente di lavoro sostenibile”.

A conferma di questa strategia, Villa Sofia-Cervello ha già avviato nei mesi scorsi una procedura di progressione verticale interna, che permette al personale in servizio di accedere a posizioni vacanti nella categoria professionale superiore. In dettaglio, la selezione riguarda:

2 posti da Assistente amministrativo;

1 Assistente tecnico Prevenzione e Protezione;

14 Coadiutori amministrativi senior;

3 Operatori tecnici autisti ex Bs;

3 Collaboratori amministrativi – professionali.

Un’iniziativa che consolida ulteriormente il percorso di crescita interna e di valorizzazione delle competenze, in linea con la visione di un sistema sanitario moderno, efficiente e sostenibile.