I problemi tra Palermo e Villabate

Tornano i problemi sull’autostrada A19 tra Palermo e Villabate dove da questa mattina si registrano disagi e code per il cantiere attivato dall’Anas in questo tratto si arteria. In pratica si stanno effettuando interventi per la sostituzione della vecchia segnaletica, arrugginita e oramai obsoleta, e per questo a rischio magari di distacco dai loro paletti a bordo strada. Si tratta di lavori di ordinaria manutenzione lungo la A19 dove si è costretti a camminare su una corsia. Infatti, per lavorare in sicurezza, gli operai Anas stanno facendo transitare su una sola corsia.

Torna l’incubo code

Non è in sé questo intervento di stamattina a preoccupare. Certamente gli automobilisti, e specie i pendolari che ogni giorno transitano in questa carreggiata, sono memori dei tanti disagi che hanno dovuto subire questa estate proprio qui. Magari a vedere il cantiere a distanza e le code hanno pensato al peggio. In realtà il problema dovrebbe essere temporaneo e a macchia di leopardo.

Il 30 agosto “l’inferno”

Lo scorso 30 agosto, e per diversi giorni, proprio in questo tratto in direzione Catania furono avviati gli interventi di pavimentazione sulle autostrade A19 sia in direzione tra Palermo e Villabate, che sulla A-29 Palermo-Mazara del Vallo. Ad essere stata stesa la nuova pavimentazione di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort. Tra Palermo e Villabate si intervenne lungo la sola carreggiata in uscita da Palermo, con turnazione sia diurna che notturna.

Problemi anche altrove

A settembre invece fu la volta degli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, nella sola direzione Catania. Inevitabili i disagi al traffico veicolare, con l’autostrada in tilt nei pressi del cantiere. In entrambi i casi i lavori di manutenzione dell’Anas avevano previsto il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.