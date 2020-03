La comunicazione del sindaco Francesco Agnello

Sono arrivati gli esiti dei primi tamponi. I numeri sono preoccupanti. Ci sono altri 53 tamponi positivi tra gli anziani assistiti e il personale della Rsa Villa delle Palme a Villafrati.

Quello che si temeva dalle prime ore adesso diventa una certezza. A dare la notizia il sindaco Francesco Agnello in una lunga diretta Facebook. Una cifra che porta complessivamente a 69 il numero dei casi nell’area comunale intorno alla struttura

“Nelle prossime ore il presidente della Regione Nello Musumeci dichiarerà la zona rossa a Villafrati – ha detto il sindaco – Così come negli altri due paesi della Sicilia, Agira e Salemi. Noi abbiamo cinque strutture per anziani nel Comune, cinque eccellenze e dobbiamo scongiurare che ci possa essere il contagio in altre realtà. Invito tutti i cittadini a rispettare le disposizioni. Una volta che sapremo i positivi le famiglie dovranno osservare una quarantena. Saranno tutti controllati. Non ci sarà bisogno di cominciare ad assaltare i supermercati. Mi hanno garantito che gli alimenti continueranno ad arrivare regolarmente. Abbiamo superato momenti difficili e supereremo anche questo”.

Il sindaco si è già sentito con i vertici regionali della sanità e con l’assessore Razza.

Nella struttura sono assistiti 60 anziani da 75 dipendenti. Tra Venerdì e sabato nei primi tamponi erano risultati positivi in 16 anziani. Di questi 9 sono ricoverati a Partinico nell’ospedale Civico trasformato in centro Covid-19 dove ieri è morto un anziano di 90 anni ricoverato dopo essere statoi inviato in ospedale proprio dalla Rsa. L’uomo era residente a Vicari.

“Ho seguito quelle che sono state le disposizioni dettate dalle normative dei decreti legge. Da giorno 5 marzo io ho tenuto a tenuta stagna la struttura non è entrato più nessun familiare” ha detto ieri Pasquale Pirrone amministratore unico della residenza sanitaria Villa delle Palme a Villafrati .

Pirrone ha parlato anche dell’ipotesi circolata in contemporanea con la notizia dei contagi, che a portare il virus all’interno della struttura assistenziale sia stata una persona rientrata dal Nord Italia e che senza nessun riguardo alle norme e alle misure per arginare la diffusione del contagio si sia recata a Villa delle Palme a far visita ad un parente ricoverato.

“Prima del 5 marzo c’era entrata libera dei parenti come avviene anche per le strutture ospedaliere – ha sottolineato Pirrone -. Se è venuto qualcuno prima del 5 marzo dal Nord ed ha visitato qualche parente non posso dire che sia avvenuto ma neanche smentire perchè prima di quella data non tenevamo controlli su chi accedeva alla struttura”.