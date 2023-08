Il concorso del Lotto di martedì 29 agosto ha registrato vincite per quasi 275mila euro a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo: la più alta, da ben 249.500 euro, spiega agipronews, è arrivata grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo con la combinazione 7-9-36-46; stessa combinazione che, giocata su tutte le ruote, ha fruttato altri 24.900 euro al fortunato giocatore.

Da registrare, poi, vincite in Lombardia per un totale che sfiora i 70 mila euro: a Domaso, in provincia di Como, centrato un ambo secco (combinazione 4-87 sulla ruota di Bari) da 37.500 euro; a questa vincita, se ne aggiunge una da 14mila ad Arcisate, in provincia di Varese, con tre ambi e un terno, una da 9.250 euro a Milano con tre ambi e un terno, e infine una da 9mila euro a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, con un terno secco sulla ruota di Milano (combinazione 11-59-73). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 768 milioni in questo 2023.

La vincita a Caltanissetta

Il 10eLotto premia la Sicilia. Un fortunato giocatore di Caltanissetta è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro, vincita che rientra tra le più alte del 2023 subito dopo i 2,5 milioni di euro conquistati lo scorso 21 gennaio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, e a quelli vinti a Telese Terme, in provincia di Benevento, il 28 febbraio scorso.

I numeri vincenti

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio annoQuesta la combinazione vincente che ha paermesso la vincita milionaria al 10eLotto in Sicilia.: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90.

Provincia nissena fortunata in queste ore

La Sicilia continua ad essere fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 891,7 milioni dall’inizio dell’anno.

A Niscemi centrato un 9 Oro

Nei giorni scorsi a Niscemi, sempre in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. dell’anno. Mentre nel concorso del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Modica, in provincia di Ragusa, ha centrato un premio da 15.250 euro.

Fortuna anche al 10eLotto

Il 10eLotto ha premiato la Sicilia nei giorni scorsi. A Trecastagni, in provincia di Catania, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno.

