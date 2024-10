Palermo baciata dalla fortuna grazie al gioco del Lotto. Nel capoluogo siciliano, come riporta Agipronews, vinti 62.500 euro in seguito ai numeri 22-77-89-90 sulla ruota Nazionale. Da segnalare anche una vincita da 23.750 euro ad Acireale, in provincia di Catania, grazie alla combinazione 1-5-69 sulla ruota di Torino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,3 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Vincita al 10eLotto a Comiso

Festa grande a Comiso, in provincia di Ragusa, grazie al 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 10.170 euro a Palermo e una da 6mila euro ad Alcamo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,3 milioni di euro, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Le vincite dei giorni scorsi

Festa grande a Bagheria, in provincia di Palermo, grazie al gioco del Lotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 45mila euro in seguito al terno 9-31-47 giocato su tutte le ruote. Vinti anche 21.660 euro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, grazie ai numeri 9-10-29-59 giocati su tutte le ruote e all’opzione Lottopiù. Da segnalare anche una vincita da 22.500 euro a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, arrivata grazie al terno 20-27-62 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.

Una 48enne in provincia di Siracusa vince un jackpot di oltre 12mila euro

Un ottobre indimenticabile per una giocatrice della provincia di Siracusa, capace di centrare una vincita di oltre 12mila euro grazie a Bingo90, il gioco della tradizione italiana con 90 numeri e tanto divertimento gratuito nella chat con tutti gli appassionati del bingo. Come riferisce Agipronews, la 48enne è riuscita ad aggiudicarsi il jackpot grazie al numero 90 acquistando cartelle per soli 1,80 euro.