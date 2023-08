La terribile notte di una giovane di 19 anni

“Falla ubriacare, poi ci pensiamo noi”. E’ iniziata in questo modo la notte da incubo per una giovane di 19 anni a Palermo. Uno degli aggressori invitava uno degli ambulanti venditori di alcool nel mercato della Vucciria a Palermo a riempire il bicchiere della giovane che poco dopo è stata violentata in una zona appartata al Foro Italico.

Diversi shottini di alcool e due cocktail che hanno reso inerme e indifesa la giovane che ha percorso la strada dal mercato storico fino alla zona del Foro Italico.

Gli arrestati

Angelo Flores, 22 anni, Gabriele Di Trapani, 19 anni, Cristian Barone, 18 anni, Christian Maronia, 19 anni, Samuele La Grassa, 20 anni, Elio Arnao, 20 anni.

Le indagini e le immagini del sistema di videosorveglianza

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno immortalato il gruppo. La ragazza al centro, due che la sorreggevano e gli altri cinque attorno.

“Non avevo idea di dove mi stessero conducendo – ha raccontato ai carabinieri la vittima – Mi hanno risposto: lo sappiamo noi”. Durante il tragitto la ragazza ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti. “Ho chiesto aiuto a quanti passavano – ha aggiunto la giovane – ma nessuno ha compreso quello che sta va succedendo”.

La violenza nei pressi di un cantiere

Una volta arrivati nella zona isolata al Foro Italico nella zona di un cantiere, si è consumata la violenza di gruppo. Il racconto è drammatico. “Ho gridato basta, basta, ma loro ridevano. Tanto ti piace, mi urlavano”.

Uno dei partecipanti ha anche filmato con il cellulare la violenza, ma poi l’avrebbe cancellata per paura che la giovane lo denunciasse. La vittima è stata rivestita e abbandonata per strada.

Vittima soccorsa da alcuni passanti

Alcuni passanti l’hanno soccorsa e hanno chiamato il fidanzato che è andato a prenderla per poi portarla in ospedale. Qui i medici del reparto di ginecologia del Policlinico hanno confermato la violenza e hanno chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini che hanno portato agli ulteriori quattro arresti di questa mattina.