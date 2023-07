In carcere un 34enne con diverse accuse

Violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali sono le accuse che hanno portato in carcere un trentaquattrenne di Modica, arrestato sabato scorso dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Ragusa.

La vittima è una modicana di 22 anni con la quale l’uomo, uno straniero, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale per circa due anni, finita per decisione della donna a causa del carattere violento del partner. Lo scorso maggio l’uomo aveva inseguito la giovane costringendola a salire sulla sua macchina e raggiunta una zona isolata l’aveva picchiata, costringendola anche ad avere rapporti sessuali.

Violenza sessuale su un minore dentro un supermercato, arrestato un 81enne

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato, per il reato di violenza sessuale su minore, un trapanese 81enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura.

Le indagini

L’attività investigativa, scaturita a seguito della denuncia sporta dai genitori della vittima, ha consentito di ricostruire un grave quadro indiziario, pienamente condiviso dall’autorità giudiziaria, a carico dell’indagato. In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’anziano avrebbe avvicinato la giovane vittima che si era recata da sola all’interno di un supermercato della città e, approfittando della scarsa presenza di avventori, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali in quei luoghi.

La minuziosa attività d’indagine eseguita dal reparto operante, condivisa dall’Autorità Giudiziaria, consentiva di risalire all’odierno arrestato che, a seguito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso la propria abitazione.

Tentata violenza sessuale a Caltanissetta

Tentata violenza sessuale ieri sera, intorno alle 21, in pieno centro a Caltanissetta, a pochi passi da piazza Garibaldi. Una 50enne è stata aggredita da uno straniero che avrebbe tentato di abusarne per strada. L’uomo sarebbe stato bloccato dalle forze dell’ordine grazie all’intervento di altre due donne che hanno richiamato l’attenzione dei presenti urlando e chiamato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza, il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha fermato il presunto aggressore che sarebbe un ospite del Cara di Pian del Lago. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in pronto soccorso ancora sotto choc. Sul caso la Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta.

Un uomo condannato a Calatafimi per violenza

Condanna definitiva per un uomo di Calatafimi, nel Trapanese, per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. Si tratta di un 48enne, di nazionalità rumena, che era rimasto ai domiciliari sino ad oggi. In seguito alla condanna divenuta esecutiva deve scontare 6 anni e 5 mesi.

Il primo arresto due anni fa

L’uomo venne arrestato nel 2021 dal nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Trapani nel 2021. Le accuse erano le stesse che poi lo hanno portato alla condanna. Nel corso delle varie fasi processuali in tribunale le accuse hanno retto davanti ai giudici. Il 48enne trasferito nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.