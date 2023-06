Violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie, condannato in via definitiva

22/06/2023

Condanna definitiva per un uomo di Calatafimi, nel Trapanese, per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. Si tratta di un 48enne, di nazionalità rumena, che era rimasto ai domiciliari sino ad oggi. In seguito alla condanna divenuta esecutiva deve scontare 6 anni e 5 mesi.

Il primo arresto due anni fa

L’uomo venne arrestato nel 2021 dal nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Trapani nel 2021. Le accuse erano le stesse che poi lo hanno portato alla condanna. Nel corso delle varie fasi processuali in tribunale le accuse hanno retto davanti ai giudici. Il 48enne trasferito nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

La misura cautelare a Petrosino

In queste ore altra misura cautelare dei carabinieri sempre nella sfera delle violenze domestiche. I militari della stazione di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno imposti l’allontanamento e il divieto di dimora ad un uomo di 22 anni. Il provvedimento scaturisce da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale. Il giovane è residente a Petrosino ma di nazionalità tunisina. Ad essere stata portata avanti un’attività investigativa condotta che è stata pienamente condivisa dall’autorità giudiziaria. Ad essere sentiti anche vari testimoni e la vittima stessa, una donna convivente con il 22enne. Ad essere documentati presunti reiterati episodi di violente vessazioni, fisiche e verbali.

La condanna di un Palermitano

Nei giorni scorsi condannato a 5 anni per violenza sessuale in abbreviato Stefano Lo Verso, 42 anni di Palermo. Avrebbe abusato, secondo quanto emerso nel corso del processo, di una donna di 29 anni, violentata in auto in un vicolo alla Vucciria. La sentenza emessa dal tribunale di Palermo, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia. Dai riscontri delle indagini della polizia, confermate nel corso del processo, la donna ha trascorso la serata con quello che sarebbe diventato il suo violentatore. Si sarebbero conosciuti quella sera stessa incontrandosi in gruppo tra amici, trascorrendo la serata tra i locali dello storico mercato di Palermo. Il 42enne a fine serata si sarebbe offerto di riaccompagnarla a casa e deviando in altra strada avrebbe compiuto l’abuso.