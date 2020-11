I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro

Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel corso della notte. Il sinistro si è verificato all’incrocio fra le vie Gioacchino Ventura e delle Croci e ha coinvolto due automobili, una Fiat Punto ed una Lancia Y.

Ferito in modo grave uno dei conducenti per cui è stato necessario il ricovero in codice rosso. Attualmente il ferito, G. M., è in prognosi riservata nel reparto di Neuro-rianimazione, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’uomo nello violento scontro tra le due auto ha riportato un grave trauma cranico.

Sul luogo del sinistro sono arrivati gli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale palermitana per ricostruire le dinamiche tramite i rilievi di rito. Ferito ma in maniera non grave anche l’altro conducente, un ragazzo di 30 anni. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro.