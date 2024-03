Scontro tra due auto sulla circonvallazione di Monreale. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale e il traffico impazzito lungo la strada che costeggia il comune normanno.

L’incidente frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta. A bordo della Fiat Panda vi era un uomo di 46 anni che, in seguito all’impatto, ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Nell’altra vettura, la Ford Fiesta, viaggiava invece una ragazza uscita illesa dall’incidente. Per lei solo un grande spavento. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Le operazione di rimozione dei veicoli

Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di ripristino della carreggiata sono state effettuate dalla ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.

Il traffico della circonvallazione ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

Altro incidente ma dall’esito mortale nella notte a Marsala

La notte scorsa, un uomo di 34 anni di Marsala, è morto in un incidente stradale sulla statale 188 per Salemi, nel Trapanese, all’altezza di Chitarra, in una zona di campagna. Si chiamava Sebastiano Adragna Balotelli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di una Fiat 500, avrebbe sbandato perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. Inutili i tentativi di soccorso. Per lui l’impatto è stato fatale e non c’è stato niente da fare.

Sul posto i soccorsi e la polizia locale

Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno provato a soccorrere il trentaquattrenne, ma invano. Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico, e le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata parzialmente chiusa per permettere i soccorsi, i rilevi e la messa in sicurezza dell’asfalto.

