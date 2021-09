ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA

Un altro episodio di violenza si è verificato stamani fra le strade del centro di Palermo. A finire vittima questa volta una donna senza fissa dimora, colpita mentre dormiva sulle scalinate della chiesa del Santissimo Salvatore, in corso Vittorio Emanuele.

L’aggressione in corso Vittorio Emanuele

Secondo quanto riferito dal personale di vigilanza, l’aggressione è avvenuta questa mattina. Una coppia di ragazzi di giovane età, di cui al momento sono ignote le generalità, avrebbe colpito la signora mentre giaceva inerme a terra. I due soggetti viaggiavano su un monopattino, che hanno poi utilizzato come arma, lanciandolo addosso alla senzatetto.

La donna è stata poi soccorsa dal personale del 118, anche se ha rifiutato il trasferimento in ospedale. La malcapitata ha riportato un’evidente escoriazione e una ferita alla testa, a causa della botta subita. I soggetti hanno poi sfruttato le strette vie del centro per darsi alla fuga. Sull’acccaduto stanno indagando gli uomini della polizia di stato, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ultimo di una serie di episodi di violenza

Quello di corso Vittorio Emanuele è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza avvenuti nel capoluogo siciliano. Ultimo in ordine cronologico è il caso di via Bergamo. L’evento risale allo scorso 20 agosto, quando un uomo è stato colpito mentre usciva dalla pizzeria.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Alla vittima è stata anche sfondato il parabrezza dell’auto. Nell’asfalto, infatti, sono rimasti tutti i pezzetti di vetro della vettura.

Non sono mancate anche colluttazioni a sfondo omofobo, come quella avvenuta a fine maggio nei pressi di via Maqueda. Una coppia gay, proveniente da Torino, era in cerca di una struttura dove alloggiare la notte, quando all’improvviso sono state accerchiate da un gruppo di persone.

Dopo i primi screzi per il fatto che si tenevano per mano, è iniziata l’aggressione a calci e pugni. Una delle due vittime è stata poi trasportata in ospedale per le ferite riportate. A seguito delle indagini, sono state identificate tre, di cui due minorenni. I soggetti sono stati poi denunciati dalle forza dell’ordine.