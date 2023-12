E’ la sua prima esperienza a soli 12 anni

Dal gradino più alto di “Tù sì que vales” alla prima tournée in giro per la Sicilia, è la storia di Samuele Palumbo, 12 anni, con i riccioli alla Branduardi e l’inseparabile violino. Da vincitore della decima edizione del talent show è pronto ad allietare il pubblico della sua terra natia, vale a dire Cefalù. I due appuntamenti sono organizzati da Aria di Eventi. Prima tappa per l’enfant prodige domenica 14 gennaio alle 18 al teatro Salvatore Cicero di Cefalù. Previsto un secondo appuntamento il 4 febbraio al teatro Antidoto di Gela. I concerti spazieranno dalla musica classica al pop, dal rock al rhythm and blues, passando così dalle note vivaci di Vivaldi a quelle calde dei Coldplay. Per arrivare fino ai grandi classici del cinema e per concludere con gli intramontabili Queen.

Anche impegnato nel sociale

Il baby violinista, che aveva incantato la giuria fin dalla prima puntata, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica quando aveva soltanto sei anni. Dal 2020 fa parte della Kids orchestra del Teatro Massimo di Palermo ed è stato già accolto al conservatorio Alessandro Scarlatti del capoluogo. Musica ma anche sorrisi. Proprio nei giorni scorsi il talentuoso violinista ha aperto gli appuntamenti di “Buon Natale a voi qui con noi”. Eventi organizzati dalla Fondazione Giglio di Cefalù per i pazienti che trascorreranno le festività in ospedale. Samuele, così, con il suo violino ha girato tutti i reparti portando tra i degenti un momento di spensieratezza e allegria.

Chi lo accompagna

Ad accompagnare nel suo tour il giovane talento i maestri Dario Ammirata al basso, Sergio Calì alle percussioni, Carmelo Pinzone alla chitarra e Giuseppe Ricotta al piano. Ammirata, bassista e contrabbassista, diplomato al conservatorio di Palermo, collabora con diverse realtà musicali sia nel classico che nel moderno. Il percussionista, compositore e produttore Calì, è invece vincitore di concorsi internazionali e nazionali. Si è esibito in ben quattro continenti. È anche docente di strumenti a percussione al conservatorio Toscanini di Ribera. Pinzone, chitarrista e produttore, è invece laureato in jazz al conservatorio di Palermo e divide la sua attività tra produzione in studio, attività live e management artistico.

Infine Ricotta, pianista e compositore, comincia a comporre all’età di 13 anni. Si diploma in pianoforte sotto la guida di Enza Vernuccio, in composizione sotto la guida di Marco Betta. Consegue la laurea magistrale in didattica della musica con il massimo dei voti. Ha lavorato in qualità di pianista e di compositore per vari enti e fondazioni quali Bozar Theatre di Bruxelles, Teatro Valle di Roma, teatro comunale di Bologna e nei teatri Massimo, Politeama, Al Massimo e Finocchiaro di Palermo. I biglietti sono disponibili su http://ariadieventi.organizzatori.18tickets.it/ e su tickettando.it e nei punti vendita autorizzati.

