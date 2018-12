grande festa in corsia

Ieri mattina una delegazione del circo Greca Orfei si è recata al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo per donare regalini, allegria e sorrisi ai bimbi e ai loro genitori.

Egle Mavilla che cura le pubbliche relazioni del circo accompagnata dai clown i “Cardinali”, che si sono esibiti in un mini show per i piccoli pazienti e dal mago George, che ha improvvisato per loro giochi di magia, mentre il clown Matteo realizzava palloncini a forma di animali e l’hostess consegnava ai bimbi i regalini.

Ma la solidarietà non è finita con la visita ai bimbi, per loro infatti c’è di più: il circo Greca Orfei sta organizzando in pista, in viale dell’Olimpo a Palermo, uno spettacolo, e una parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione ASLTI Onlus “Liberi di crescere”, associazione dei genitori di piccoli affetti da leucemia e tumore, nata nel 1982 a Palermo, certificata dall’Istituto Italiano della Donazione, per realizzare dei progetti. Associazione che opera all’interno dell’ospedale Civico.

Intanto oltre agli spettacoli, il circo sta organizzando un veglione per il 31 dicembre e sarà pronto ad accogliere tutti gli amici che intendono passare la notte del 31 dicembre in un’atmosfera ricca di entusiasmo all’insegna dello spettacolo.