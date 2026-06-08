Scoperto un murales

Alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani è stata intitolata la scuola di Portella di Mare a Sara Campanella e scoperto il murale a lei dedicato. La giovane studentessa di Misilmeri è stata vittima di femminicidio avvenuto a Messina il 31 marzo del 2025. Erano presenti il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo e quelli del comprensorio.

“E’ stato un momento di profonda partecipazione e riflessione per ricordare Sara e per riaffermare i valori che la scuola promuove ogni giorno: rispetto, solidarietà, uguaglianza e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione – dice il sindaco – Il murales realizzato in sua memoria, rappresenta un messaggio permanente di speranza, consapevolezza e responsabilità civile rivolto alle nuove generazioni, affinché il ricordo si trasformi in impegno concreto per costruire una società più giusta e inclusiva”.

Alla manifestazione hanno preso parte i familiari della studentessa. Si è esibita la fanfara dei carabinieri e il coro Sara Campanella. Erano presenti gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico.