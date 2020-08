Oggi il medico legale a Palermo

“Oggi si procederà con un repertamento e un esame sugli indumenti al fine di acquisire ulteriore informazioni che potrebbero essere utili per le indagini. Non si sta lasciando nulla al caso”.

Elvira Ventura Spagnolo, medico legale della procura di Patti questa mattina è entrata negli uffici della polizia scientifica di Palermo al commissariato San Lorenzo.

Questa mattina sono state eseguite le prime analisi sugli indumenti di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello trovati morti nelle campagne di Caronia dopo lunghi giorni di ricerche. Nel capoluogo siciliano c’è l’unico laboratorio della polizia scientifica per la Sicilia e la Calabria.

Qui sono stati inviati i vestiti di Viviana dopo il consenso dei familiari. Sono previste le analisi anche alla presenza dei consulenti di parte dei consulenti del marito Daniele Mondello.

“La signora era regolarmente vestita ad accezione delle scarpe e di un calzino. Per quanto riguarda l’autopsia del piccolo Gioele ancora non abbiamo avuto l’incarico da parte della procura – ha aggiunto Elvira Ventura Spagnolo – Le condizioni del cadavere richiedono particolare accortezza al fine di essere il più precisi possibili soprattutto per l’epoca della morte e l’attività entomologica sicuramente offre un grande apporto alle indagini”.