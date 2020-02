Sull'episodio indaga la polizia

Volano pugni tra un dipendente sanitario e un medico dell’ospedale Civico all’interno di un Poliambolatorio di Palermo. La vicenda si è svolta ieri mattina all’interno di una struttura sanitaria di via Mattarella.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, un uomo sarebbe entrato negli uffici di via Mattarella e avrebbe colpito con un pugno un dipendente 60enne che si occupa di visite domiciliari. L’uomo lo avrebbe prima scaraventato a terra, poi lo avrebbe strattonato e poi lo avrebbe colpito con un pugno in faccia.

Secondo quanto riporta il quotidiano, l’aggressore sarebbe un medico in servizio all’ospedale Civico di Palermo. L’aggressione è stata poi denunciata al commissariato di Bagheria dopo che la alla vittima è stata diagnosticata una prognosi di tre giorni. Ora sull’episodio indaga la Polizia bagherese.

E’ già la terza aggressione che avviene nella struttura di via Mattarella e ora il personale sanitario chiede maggiore sicurezza. Un primo caso di violenza è stato denunciato il 26 gennaio 2019 quando una donna ha aggredito una dottoressa della guardia medica. Il secondo caso risale al maggio 2019 quando un 60enne aggredì un medico di turno nel servizio di guardia medica notturna.