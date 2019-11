L'osservatorio dei prezzi di BlogSicilia

Mentre il Governo nazionale annuncia l’avvio di uno studio per arginare il caro biglietti aerei, non si fermano le polemiche sul web riguardo al prezzo esagerato dei biglietti aerei da e per la Sicilia.

Giancarlo Cancelleri, nelle scorse settimane aveva annunciato tratte sociali per i siciliani che devono spostarsi con costanza dalla Sicilia per raggiungere università, posti di lavoro o ospedali. Oggi, invece, annuncia che è allo studio del Governo un sistema di riduzione automatico delle tariffe da applicare ai voli operati da tutte le compagnie aeree da e per la Sicilia, riservato almeno inizialmente a tre categorie di residenti: studenti universitari fuori sede, cittadini con sede lavorativa all’esterno del territorio regionale e soggetti con disabilità grave.

Intanto i prezzi dei biglietti continuano a restare alti. Anche oggi proviamo a prenotare un biglietto per volare da Roma e Milano per Palermo e Catania. La situazione è pressoché invariata rispetto ai giorni precedenti.

Da Roma Fiumicino a Palermo con Alitalia costa dai 245 euro ai 358 euro.

Se si vuole staccare un biglietto per volare da Milano Malpensa al Falcone e Borsellino con Alitalia si deve pagare dai 226 ai 409 euro.

Costa dai 215 ai 276 euro, invece, un biglietto da Roma Fiumicino a Catania con Alitalia.

Se invece si deve viaggiare da Milano al Fontanarossa di Catania si devono sborsare dai 213 euro a 412 euro.

Con Ryanair un volo Roma-Palermo costa dai 23 ai 114 euro.

Da Milano Malpensa a Palermo ci sono solo biglietti da 298 auro.

Per andare da Roma allo scalo catanese Rynair offre al momento un volo a 290 euro. Gli altri voli sono esauriti.

Da Milano Malpensa a Catania con un volo della società irlandese servono dai 34 ai 194 euro.

Ricordiamo che i prezzi dei voli possono subire delle variazioni nel corso della giornata.