Prezzi alle stelle per tornare a casa durante le festività natalizie e continuità territoriale negata. Da giorni non si fa che parlare d’altro sui social tanto che la questione, tra petizioni online, prese di posizione, denunce delle associazioni dei consumatori, è arrivata tra gli scranni dell’Ars e al Governo nazionale che starebbe studiando un piano per consentire anche ai siciliani di potersi spostare nel territorio nazionale in regime di continuità territoriale.

Una questione sorta a margine delle vacanza natalizie, quando Vueling ha deciso di abbandonare le tratte siciliane e le altre compagnie, quasi come un cartello, hanno alzato a dismisura i prezzi da e per l’Isola, prezzi che per le festività arrivano a costare anche oltre 500 euro.

Il presidente della regione Musumeci ha scritto al ministro De Micheli “ultimamente le tariffe aeree tra i principali scali aeroportuali della Sicilia e quelli del continente hanno superato ogni ragionevole limite per i residenti”, che impedisce ai siciliani di avere pari opportunità come cittadini europei. Cancellieri ha annunciato l’inserimento della continuità territoriale in manovra, ma l’agevolazione potrebbe non riguardare tutti i “fuorisede”, ma solo quelli ancora residenti in Sicilia o appartenenti a determinate categorie.

Continua anche oggi l’osservatorio dei prezzi di BlogSicilia. Quanto costa un biglietto da Roma e Milano per Palermo e Catania per domani?

Se volessimo andare da Roma a Palermo con un aereo Alitalia dovremmo pagare dai 160 ai 307 euro.

Da Milano al Capoluogo un biglietto costa dai 150 ai 450 euro.

Da Roma a Catania con la compagnia di bandiera italiana si pagano dai 142 euro fino ai 326 euro.

Mentre da Milano al capoluogo etneo si devono sborsare di 127 euro fino a 372 euro.

Con Ryanair da Roma a Palermo l’unico volo disponibile costa 166 euro.

Da Milano a Palermo con la compagni irlandese l’unico volo disponibile costa 14 euro.

Dalla Capitale a Catania l’unico volo disponibile costa 125 euro.

Da Milano a Catania con Ryanair si pagano di 28 fino ai 103 euro.

La rilevazione è stata eseguita alle 13.45, i prezzi possono subire variazioni nel corso della giornata.