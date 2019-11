COMPARATI I VOLI DI ALITALIA E RYANAIR

Non si arresta la battaglia sul caro voli da e per la Sicilia. Anche oggi Blogsicilia si occupa di osservare i prezzi dei biglietti aerei. Mentre sul caso intervengono politici, associazioni dei consumatori, gli industriali, i prezzi continuano a restare alle stelle.

E’ ancora aperta la petizione online messa a segno dagli industriali di Palermo che ha già raggiunto oltre 28 mila sottoscrizioni in pochi giorni. (clicca qui per firmare) e continua anche l’osservatorio dei prezzi da Milano e Roma per Palermo e Catania.

Volendo prenotare un biglietto da Roma a Palermo per domani 16 novembre, si deve sborsare, con Alitalia dai 160 euro a 307 euro.

Se si vuole viaggiare da Milano a Palermo con la compagnia di bandiera servono da 150 a 449 euro.

Per raggiungere Catania con un velivolo Alitalia da Roma servono dai 214 ai 306 euro.

E se si vuole comprare un biglietto Milano-Catania con la compagnia tricolore si devono pagare dai 221 ai 449 euro.

Abbiamo fatto la comparazione anche con Ryanair. Il volo Roma-Palermo costa dai 156 euro ai 241 euro.

Per volare da Milano al Capoluogo si paga dai 103 ai 114 euro.

Il volo Roma-Catania con Ryanair costa 298 euro.

Infine il prezzo per volare da Milano al Capoluogo etneo costa dai 103 ai 125 euro.

I prezzi si riferiscono alla prenotazione di un volo di andata e sono stati rilevati alla 12.00 del 15 novembre. Potrebbero subire variazioni.