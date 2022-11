Chiesta ospitalità al centro universitario per il match del 5 novembre

Inizia l’avventura in serie A2 della Waterpolo Palermo. Sabato 5 novembre l’unica compagine siciliana nella seconda serie nazionale della pallanuoto maschile ospiterà la neopromossa Ischia Marine alle 16. È un cammino ad ostacoli quello della compagine palermitana che non potrà ospitare lo storico esordio in A2 per l’indisponibilità della piscina Olimpica Comunale.

La struttura continua a funzionare a singhiozzo ed il presidente della Waterpolo Antonio Coglitore ha chiesto ospitalità al Cus Palermo viste le incerte condizioni della piscina di viale del Fante che – questo è sicuro – non potrà comunque ospitare pubblico per l’inagibilità della tribuna.

La sfida tra due new-entry della A2 (la squadra palermitana ha acquisito il titolo sportivo dai Muri Antici Catania) per sabato 5 novembre alle 16 si dovrebbe giocare alla piscina del Centro universitario sportivo in via Altofonte. A meno di ulteriori sorprese.

Coglitore “Felici, nonostante i disagi, di iniziare questa avventura”

Il presidente Coglitore parla della sensazione a pochi giorni dall’esordio assoluto della Waterpolo Palermo ad un campionato di serie A2.

“Pur dovendo convivere gli enormi disagi di questi ultimi mesi per i quali ho inviato una lunga lettera al nostro sindaco proprio lunedì – sottolinea – siamo felicissimi di questa nuova avventura. Per noi sarà tutto nuovo e siamo certi che faremo bene nonostante tutto e tutti. Il nostro obiettivo è la salvezza che dovremo provare a centrare confrontandoci con squadre molto attrezzate e di grande esperienza”.

“Proseguiamo il nostro lavoro iniziato negli anni”

“Proseguiamo così il lavoro che da molti anni si focalizza sui giovani – continua Coglitore – anche grazie alla collaborazione con l’Aquarius Trapani. La Waterpolo Palermo quest’anno parteciperà a tutti i campionati giovanili dall’under 10 fino all’under 20 dando così modo a tutti i giovanissimi di fare la propria parte”.

Waterpolo Palermo affidata a Malara

La squadra è affidata al tecnico Paolo Malara, confermato, che verrà affiancato da Filippo Puleo. In porta i giovanissimi Gabriele Cuccia e Gaetano Reina. Il roster è stato rinforzato con l’arrivo di Gabrele Galioto in prestito dal Telimar e di Marco Ferlito dal Cus Palermo. Confermati Mattarella, Migliaccio, Cardoni, Bogni, La Mantia. A completare il gruppo tanti giovani che tanto bene hanno fatto lo scorso anno Pettonati, Allali, Riccobono, Giacomazzi, Giovinazzo, Piscitello, Rotolo, Randazzo, Daidone e Pappalardo.