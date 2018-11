le informazioni per muoversi in città

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la viabilità cittadina nel fine settimana. Domani, sabato 3 novembre sarà istituita l’area pedonale in zona stadio, come di consueto, per l’incontro di calcio Palermo Cosenza che avrà inizio alle ore 15.

Domenica mattina si terrà l’evento sportivo “Ecotrail Montepellegrino” all’interno della riserva, con partenza e arrivo nel piazzale antistante le Scuderie Reali alla Favorita; nel pomeriggio a Cardillo si svolgerà una processione religiosa. Si ricorda che fino alle ore 7 di lunedì 5 novembre il Cassaro basso (via Vittorio Emanuele lato mare), sarà chiuso al transito veicolare. In dettaglio:

Sabato 3 novembre

Ore 12:30 – Stadio “R. Barbera”

Chiusura al transito veicolare di viale del Fante.

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 12,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà .

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese per proseguire dall’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa con viale Margherita di Savoia fino a Mondello.

I veicoli provenienti da Pallavicino, per raggiungere il centro città potranno svoltare a destra per via dei Quartieri o proseguire da piazza Salerno con direzione viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papà Giovanni Paolo II (ex De Gasperi) e le linee urbane raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.-

Domenica 4 novembre

Ore 16:30 (fino alle ore 20.00) – Cardillo – Processione religiosa

Itinerario: via Tommaso Natale, via Casimiro Grago, via Pietro La Placa, via Tommaso Natale, via Costantino, via Monreale, via del Pesco, via Tommaso Natale, via Cardillo, via Fabio Besta, via Pietro Cellino, via Giacomo Galante, via G.B. Sant’Angelo, via Cesare Beccaria, via Oreste Lo Valvo, via Paolo Stagno, via G.B. Sant’Angelo, via Antonio Galici, via Oreste Lo Valvo, via Luigi Borrello, via San Lorenzo, via delle Ferrovie, via San Lorenzo, via Tommaso Natale, rientro in parrocchia.-