Iscritti 151 atleti di 11 nazioni, regate dal 13 al 14 novembre

Undici le nazioni rappresentate, in acqua atleti di calibro nazionale e internazionale

L’Albaria, teatro dell’evento, festeggia i 40 anni di attività

Baglione “Non ci aspettavamo 151 preiscritti, davvero tanti, e di questo siamo felicissimi”

Un weekend all’insegna delle tavole a vela che tornano nello specchio d’acqua di Mondello per la seconda parte del Windsurf World Festival. Il 13 e 14 novembre, infatti, torneranno in acqua le vele colorate della classe Windsurfer che in Sicilia chiuderà il calendario di regate del 2021.

Dopo la prima parte andata in scena nel lago di Caldaro, a Bolzano, la kermesse organizzata dal club Albaria che festeggia i 40 anni della fondazione, vedrà nuovamente la borgata marinara di Palermo.

Sono circa 150 gli iscritti da tutta Europa

Notevole al momento il numero di atleti iscritti: circa 150, provenienti da diverse nazioni, Olanda, Russia, Inghilterra, Francia, Finlandia, Irlanda, Spagna, Nigeria, Austria e Gran Bretagna.

Casagrande e Cottone proveranno a recitare il ruolo da protagonisti

Sarà chiaramente l’Italia a recitare la parte del leone in termini di adesioni, con ai nastri di partenza i più che validi palermitani padroni di casa, nonché profondi conoscitori del Golfo di Mondello, Marco Ferrera, Sergio Sanfilippo, Marco Casagrande e Paco Cottone, che si sono distinti con prestazioni di alto livello all’ultimo campionato Italiano di settembre.

Cottone e Casagrande, atleti dell’Albaria, in particolare vincitori del titolo nelle rispettive categorie di peso e che cercheranno con tutte le loro forze di essere profeti in patria.

Settimo appuntamento della classe

La manifestazione organizzata dal club Albaria, presieduto da Alessandro La Monica, con Vincenzo Baglione nel ruolo di direttore dell’evento e autentico deus ex machina del circolo di Mondello, si colloca nel contesto di un “leggero” ridimensionamento del Windsurf Word Festival, ed è il settimo appuntamento del 2021 messo in calendario delle Regate nazionali di Classe.

Il Windsurf Word Festival, che da oltre 30 anni è organizzato con grande passione e impegno l’Albaria (40 anni di vita proprio quest’anno), ha riscosso sempre successo in termini di risonanza ed una partecipazione di atleti. Sabato e domenica oltre ai big nazionali e stranieri, ci saranno anche tanti juniores che scenderanno in acqua per la prima volta in un contesto di tale rilevanza. L

Una prova per i Mondiali del 2023 che si terranno a Mondello

La kermesse di Mondello sarà solo un antipasto in attesa dei campionati Mondiali Windsurfer 2023 in programma proprio a Mondello.

Le regate di sabato e domenica salutano l’attività della classe per il 2021, anno del progressivo ritorno alla tanto attesa e auspicata normalità post pandemia con tante manifestazioni svolte in Italia ma anche all’estero.

Baglione “Tanti i preiscritti, a Mondello troveranno calore e accoglienza”

“Quest’anno per festeggiare il quarantesimo compleanno dell’Albaria ci sarebbe dovuto essere il Mondiale Windsurfer che avrebbe causato, visto l’altissimo numero di presenze (circa 500), difficoltà di gestione per le norme anti Covid. Il tutto è slittato al 2023, subito dopo i Mondiali in programma in Australia nel 2022. Venendo alla manifestazione del prossimo fine settimana, favori del pronostico sulla carta, ai vari Casagrande, Cottone, Alberti, Ferrera, ma tutti gli altri competitor scenderanno in acqua per batterli e lo spettacolo di certo non mancherà. Non ci aspettavamo assolutamente 151 preiscritti, davvero tanti, e di questo siamo felicissimi”.

E continua: “A Mondello troveranno calore e accoglienza da parte di tutto il comitato organizzatore. Altra bellissima particolarità, l’abbraccio ideale tra Caldaro, dove per la prima volta è approdata la tavola a vela, e Palermo. Tra il circolo di Caldaro e l’Albaria esiste un bellissimo gemellaggio. Infine mi piace sottolineare il fatto che nel weekend avremo ben tre manifestazioni: la nostra, una al Circolo Velico di Sferracavallo e la terza nel Golfo di Palermo presso la Cala e organizzata dal Circolo Canottieri Palermo”.