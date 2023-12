E’ accaduto in via Girardengo a Palermo

Altra notte di incendi nel quartiere dello Zen d 2 di Palermo. Questa volta non sono andati a fuoco soltanto i rifiuti ma persino una cabina elettrica in gestione ad E-distribuzione, l’ex Enel. Si tratta di episodi distinti tra loro e quindi non concatenati fra loro. Sta di fatto che ancora una volta questo lembo di territorio periferico deve convivere con una situazione di continuo degrado e pericolo.

I rifiuti

Gli incendi ai rifiuti si sono verificati in 3-4 strade del quartiere, tra le solite arterie che spesso vengono prese di mira. Si tratta di zone in cui si verifica un costante ammasso di spazzatura anche al di fuori dei cassonetti. Accumuli che non sono solo l’effetto di problematiche connesse al servizio di raccolta della Rap. Sono anche frutto di una cultura radicata dove spesso il luogo pubblico viene considerato luogo di nessuno.

Cabina a fuoco

Ad andare a fuoco anche una cabina in gestione ad E-distribuzione in via Girardengo. Rogo che si è sviluppato dall’interno. E’ quindi ipotizzabile che si sia verificato qualche corto circuito. Sia per questo incendio che per quelli dei rifiuti ad intervenire i vigili del fuoco che hanno arginato l’avanzare delle fiamme.

Qualche giorno fa altra catena di incendi

Altri Incendi di rifiuti si erano verificati qualche notte fa sempre nel quartiere Zen 2 a Palermo. I vigili del fuoco intervennero in quel caso nelle vie Rocky Marciano, Nicolò Pensabene e Costante Girardengo dove fu data alle fiamme la spazzatura accatastata in discariche a cielo aperto. In questo quartiere è da giorni che i pompieri intervengono per spegnere i roghi di cumuli di spazzatura. In via Costante Girardengo le fiamme minacciarono quella notte persino un’abitazione. L’intervento delle squadre antincendio evitò danni più gravi. La complicata emergenza, con cumuli di spazzatura non raccolta, ha sicuramente peggiorando una condizioni di per sé già deficitaria sul piano igienico-ambientale in questo quartiere.

