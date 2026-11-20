Sì all’estensione delle semplificazioni burocratiche al resto del Paese, ma senza togliere ossigeno e competitività al Sud. È questa la linea tracciata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’annuncio del governo nazionale di voler allargare il modello della Zona economica speciale all’intero territorio italiano.

La richiesta di Schifani: “Non si riduca il vantaggio competitivo del Sud”

Il governatore pur riconoscendo la validità delle procedure snelle, mette in guardia sul rischio di annacquare la missione originaria dello strumento: “La Zes nasce come strumento per ridurre il divario economico tra Nord e Sud. Nulla in contrario all’estensione dell’autorizzazione unica al resto del Paese, ma è necessario che a questa scelta corrisponda un incremento delle risorse destinate al credito d’imposta e a un ampliamento delle semplificazioni nel Mezzogiorno”.

Schifani rivendica i risultati fin qui ottenuti dalla Zes unica, definendola “uno strumento di grande successo, creato dal governo Meloni, che si è dimostrato capace di attrarre investimenti, sostenere la competitività delle imprese e creare nuova occupazione nella parte meno sviluppata del Paese”. Da qui l’appello diretto a Palazzo Chigi per tutelare l’attrattività delle regioni meridionali: “Riteniamo necessario che il Sud non veda ridurre il vantaggio competitivo assicurato dalla Zes e chiediamo la convocazione di un tavolo per concordare ulteriori incentivi di sostegno agli investimenti specificamente rivolti al Mezzogiorno”.

Dagnino: “In Sicilia già 209 milioni per la Super Zes”

Sulla stessa lunghezza d’onda interviene l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che ricorda lo sforzo finanziario già messo in campo dall’esecutivo isolano nel corso del 2026: “In Sicilia il governo Schifani nel 2026 è già intervenuto attraverso l’istituzione di una Super Zes, per la quale sono stati stanziati ben 209 milioni di euro destinati a incrementare il credito d’imposta Zes goduto dalle imprese localizzate nell’isola”.

Secondo Dagnino, proprio alla luce della prevista riduzione dei fondi nazionali, diventa fondamentale blindare le misure per il territorio: “La prevista contrazione delle risorse nazionali disponibili rende ancora più importante interventi di rafforzamento della Zes, anche attraverso la previsione di ulteriori semplificazioni che consentano di mantenere l’incentivo a fare impresa nel Mezzogiorno. La riduzione del divario Nord-Sud è sempre stato un chiaro obiettivo del governo Meloni e siamo certi che rimarrà una priorità della politica economica nazionale”.