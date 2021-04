Appello al prefetto

Scendono in piazza gli ambulanti di Palermo

Confinprese Palermo e il sit-in in prefettura

richiesti dati covid veritieri e riaperture

Contro la zona rossa e per chiedere ristori al governo nazionale e regionale. Anche i venditori ambulanti scendono in piazza a Palermo. Il sit-in è in programma per domani in Prefettura. A manifestare saranno gli Ambulanti di Confimprese Palermo.

Gli ambulanti chiedono chiarezza

La situazione dei contagi, e gli interventi consequenziali, le misure a sostegno degli ambulanti, saranno al centro della manifestazione degli ambulanti che si svolgerà domani, giovedì 15 aprile alle ore 16,00, in via Cavour di fronte alla Prefettura. “L’incertezza sui dati della pandemia, – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice – può rendere sproporzionati o insufficienti i provvedimenti adottati. Andremo in Prefettura per chiedere si faccia chiarezza, per chiedere modifiche alle restrizioni previste nelle zone rosse, sostegni alle imprese marginali e la possibilità che le aziende in difficoltà possano accedere a Finanziamenti agevolati”.

“Chiederemo al prefetto di Palermo d’intervenire”

“In Sicilia Comuni e Regione litigano tra loro riguardo al rilevamento dei nuovi contagi. A pagarne le spese a caro prezzo rimangono tutte quelle attività commerciali costrette a dover elemosinare il proprio diritto, quello del lavoro. Dietro ogni partita iva ci stanno delle famiglie che inevitabilmente devono sopravvivere, motivo per il quale crediamo che non esista un’attività che possa considerarsi meno necessaria rispetto a un’altra”.