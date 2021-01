La legge è bloccata in Senato

Comitato e sindaci continuano ad alternarsi al camper parcheggiato allo svincolo di Irosa, che si innesta sull’asse autostradale che collega Palermo con Catania.

Al momento il presidio è garantito nelle ore diurne, tuttavia, i promotori dell’iniziativa contano di aumentare le ore di permanenza se non dovessero riscontrare interesse da parte dei parlamentari eletti in Sicilia, invitati nei giorni scorsi a raggiungere Irosa.

“Rivendichiamo il diritto di risiedere nelle terre alte della nostra Sicilia. – affermano i componenti del Comitato di turno oggi – Non siamo nati qui per errore, né tantomeno in Sicilia”.

“La fiscalità di sviluppo che rivendichiamo, attraverso l’applicazione della Legge esitata dall’ARS il 17 dicembre 2019 – affermano – sarebbe fondamentale per frenare il processo di desertificazione umana e imprenditoriale che ci divora da anni”.

La Legge è attualmente al vaglio dei due rami del Parlamento e attende di essere licenziata dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Fabio Bruno, presidente del Movimento per la Difesa dei Territori (MDT), oggi in visita al presidio per manifestare solidarietà al comitato e ai sindaci che si alternano quotidianamente, ha dichiarato che “la Legge che si sta valutando è una parziale compensazione alla carenza di servizi nelle aree interne della Sicilia, rispetto alle aree metropolitane e al resto della penisola».

“Chiediamo a gran voce – continua Bruno – un impegno serio dei deputati e senatori eletti in Sicilia, affinché nell’immediato si attivino a sostenere l’iter legislativo, vitale per i resilienti delle montagne dell’Isola”