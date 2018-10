presentata una nota all'amat

“I segnali stradali che indicano l’inizio della Ztl vengano tradotti anche in inglese”. Lo chiede, con una nota presentata all’Amat, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mimmo Russo.

“Considerato il grande afflusso in questi mesi di turisti in città – prosegue Russo – soprattutto nel centro storico, ho chiesto all’azienda di via Roccazzo di aggiungere, in ciascuna tabella posta in ogni varco della Ztl, le stesse informazioni in lingua inglese, per facilitare la comprensione della comunicazione”.