lo chiedono i consiglieri comunali del M5S

“Abbiamo trasmesso una nota al Sindaco e all’Assessore Catania per chiedere di sospendere la ZTL fino a quando la crisi epidemiologica Covid-19 non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto 2020 come ad esempio stabilito nella citta’ di Torino”. Lo rendono noto i consiglieri comunali del M5S Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco, Concetta Amella.

“Tale misura – scrivono in una nota i consiglieri – oltre che per favorire l’uso del mezzo privato fino a quando dovremo convivere con il virus si ritiene necessaria anche per dare impulso alle attività produttive nelle aree della ztl che nella fase 2 e successive gradualmente torneranno ad aprire.

Occorre agevolare – concludono i consiglieri – gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali”.

L’assessore Giusto Catania ha predisposto il provvedimento per far ripartire la Ztl e zone blu a partire dal 18 maggio.

“Studi autorevoli hanno dimostrato che le polveri sottili veicolano la diffusione del virus, sarebbe suicida consentire che l’aumento dei mezzi privati porti a una crescita esponenziale dello smog”, dice Catania.

La decisione è destinata a far discutere: i commercianti, che tengono le saracinesche abbassate da due mesi, avevano già annunciato il loro no alla ripartenza dei provvedimenti antismog in questo periodo: “Sarebbe la mazzata definitiva al commercio”.

Ma il Comune ha già tracciato la strada: “L’ordinanza sarà firmata la prossima settimana, a meno che il governo non debba assumere nuovi provvedimenti per un peggioramento della situazione, cosa che speriamo non avvenga mai”.

Non partirà invece la Ztl notturna. “Non è utile in questo momento, mentre quella diurna, in un periodo nel quale ci si sposta di più con i mezzi privati, è urgente”.

L’ordinanza alla quale sta lavorando il Comune prevede la ripartenza della Ztl dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì tra piazza Verdi e la stazione. Contemporaneamente ripartirà anche la sosta a pagamento lungo le strisce blu, dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20, da lunedì a sabato. La scadenza dei pass annuali e semestrali verrà prorogata di due mesi.

La Ztl notturna, invece, non sarà riproposta fino a quando non ci sarà di nuovo una movida serale.