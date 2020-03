L'emergenza

Il Tar ha dato ragione al Comune di Palermo per quanto riguarda l’istituzione della Ztl notturna. L’istanza di

sospensione cautelare avanzata da Assoimpresa (Mario Attinasi) è stata respinta in via provvisoria con decreto monocratico.

La camera di consiglio è stata fissata il 22 aprile 2020 per la trattazione collegiale.

Un punto a favore del Comune in un momento quale è quello dell’emergenza da Coronavirus che ha visto sospendere la Zona a traffico limitato.

Sembra lontano il dibattito attorno al provvedimento che ha visti contrapposti commercianti e Comune.

Eppure arriva il nuovo pronunciamento del tribunale amministrativo regionale.

Assoimpresa così aveva parlato della misura all’inizio dell’emergenza coronavirus: “Il Coronavirus ha già iniziato a produrre effetti nefasti sull’economia nazionale e locale – continua Attinasi – e la recessione è ormai dietro l’angolo. Ma di fronte a un quadro così drammatico, l’amministrazione comunale anziché aiutare le imprese decide di affossarle con la Ztl notturna partita senza la giusta informazione e senza servizi , che penalizza chi rispetta le regole e favorisce gli abusivi, a cui aggiungere un regolamento Dehors che ha recepito poco o nulla delle richieste dei commercianti lasciando il settore nel caos”.