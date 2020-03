Il provvedimento scatterà appena sarà pubblicata ordinanza

Il sindaco Leoluca Orlando ha dato disposizione oggi agli uffici di predisporre la ordinanza per la sospensione della ZTL fino al 3 aprile o comunque fino alla durata delle misure restrittive della mobilità previste dal governo nazionale per contrastare la diffusione del COVID-19.

“Nel momento in cui un nuovo provvedimento del governo impone restrizioni rigidissime alla mobilità personale anche in ambito urbano – afferma Orlando – limitando gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari per lavoro, salute ed esigenze personali non rinviabili, è evidente che si determinerà un drastico calo del traffico cittadino e quindi viene meno l’esigenza della zona a traffico limitato.”

ATTENZIONE. La sospensione entrerà in vigore dopo la pubblicazione della ordinanza.

Già nei giorni scorsi era stato l’assessore alla Mobilità Giusto Catania a dar notizia di una pressante richiesta in tal senso.

Dall’assessore era arrivata questa risposta: “Le disposizioni per contrastare il virus sono stabilite dal governo nazionale e le amministrazioni locali non hanno autonomia decisionale su questa materia – ha sottolineato -. La ZTL è regolamentata dal Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti ed è in vigore in numerosissime città italiane. Pertanto se il Governo nazionale, tra le tante misure di contrasto al virus, decidesse di sospendere le limitazioni al traffico veicolare privato anche la città di Palermo si atterrebbe a tali disposizion” conclude l’assessore.