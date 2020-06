la decisione dei giudici del consiglio di giustizia amministrativa

Il Cga ha respinto la richiesta di sospensiva di Confcommercio Palermo della Ztl notturna del Comune di Palermo. Nell’ordinanza il Cga accoglie gli argomenti difensivi avanzati dal Comune, da un gruppo di 75 tra residenti e operatori economici, assistiti dall’avvocato Luigi Raimondi, nonchè da Amat assistita da Salvatore Raimondi.

Confcommercio, in particolare, con memoria depositata il 17 giugno, aveva sostenuto che sussisterebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per le imprese ricorrenti, nonostante la ZTL di Palermo sia sospesa dal 22 marzo, “alla luce della già dichiarata volontà del Comune di ripristinare la misura senza ulteriore istruttoria e senza ulteriore preavviso”.

I giudici del consiglio di giustizia amministrativa hanno stabilito che non ci sono danni gravi e irreparabili visto che la Ztl notturna al momento è sospesa.

Per quanto concerne la ZTL diurna, i ricorsi del 2016 sono stati introitati per la decisione al TAR il 9 giugno.

Ma il 15 giugno il TAR ha emanato un’ordinanza nella quale, nutrendo dubbi, sull’ammissibilità di uno dei due ricorsi ha ritenuto “necessario sottoporre al contraddittorio con le parti la questione preliminare di ammissibilità del ricorso, poiché dallo stesso non emergono chiaramente le distinte posizioni sostanziali dei numerosi ricorrenti rispetto alla pluralità degli atti impugnati e la conseguente lesività di questi ultimi su situazioni giuridiche soggettive particolari dei primi in termini di attualità e concretezza, con i conseguenti dubbi che si pongono in merito tanto alla legittimazione al ricorso quanto all’interesse ad agire”.

“Una buona notizia per la città, per chi sta investendo sulla mobilità sostenibile e chi vuole una città vivibile ed ecologica. Pedonalizzazione e ZTL stanno migliorando la città”, dice su Twitter l’assessore alla Mobilità Giusto Catania soddisfatto della decisione del Cga.

Intanto qualche giorno fa il Comune di Palermo ha reso noto che cambierà la circolazione alla Vucciria con l’istituzione di una zona pedonale nel mercato e una ztl intorno all’area del medesimo mercato.

(nella foto l’avvocato Luigi Raimondi)