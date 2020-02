A Palermo

Da domani sarà in vigore a Palermo la Ztl centrale notturna a partire dalle 23. Lo comunica la segreteria del sindaco Leoluca Orlando “avendo terminato l’Amat il posizionamento della relativa segnaletica”.

Le cinque telecamere saranno accese ai varchi e multeranno tutte le auto che entrano senza permesso. Per il sindaco Leoluca Orlando “è ora di mettere un punto fermo a questa vicenda e dare avvio a questo provvedimento. Sono convinto che come già avvenuto per la pedonalizzazione, dopo le prime resistenze anche i commercianti della zona comprenderanno che proprio la limitazione del traffico è uno strumento, il primo strumento per il rilancio economico e per contrastare la crisi”

Il via libera è arrivato dalla prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Calogero Ferlisi che ha respinto l’ordinanza cautelare richiesta dai commercianti.