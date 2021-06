La proposta del presidente di Confimprese

Via alla ztl al centro di Palermo da oggi

Confinprese Palermo lancia la proposta di una Delibera consiliare

Il consiglio ha approvato una mozione che “invitava” la giunta Orlando a sospendere per tutto il 2021 la Ztl Centrale ma non è bastato per far cambiare idea a Orlando e all’assessore alla Mobilità Catania. La Ztl, infatti, da oggi è ripartita tra il malcontento di automobilisti, imprese e rappresentanti politici. Ora Confinprese, che rappresenta una buona fetta delle aziende che si trovano all’interno del perimetro della zona a traffico limitato, invia un suggerimento ai consiglieri che si sono visti “snobbare” dalla giunta palermitana: “Approvate una delibera di consiglio Comunale che la sospenda”.

La proposta del presidente di Confimprese Palermo

Questa mattina, in riferimento all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione che sospendeva la Ztl sino a dicembre, il presidente di Confimprese Palermo ha inviato una nota ai consiglieri Comunali, invitandoli ad approvare una delibera di Consiglio che la sospenda. “Un grave atto di scortesia istituzionale al limite, se non oltre”, ritiene il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, il fatto che la giunta non abbia accolto la mozione del consiglio che chiedeva la proroga allo stop della ztl.

Ztl introdotta dal Consiglio

Felice ricorda “l’obbligo non solo politico o morale della Giunta, ma anche regolamentare della Giunta a rispettare i contenuti e gli indirizzi delle mozioni votate”, contemplato dallo Statuto comunale. “La Ztl è stata introdotta dal PGTU con la Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto Piano Urbano del Traffico di Palermo-Adozione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano, che è un provvedimento di pertinenza del Consiglio Comunale e che quindi lo stesso Consiglio può modificarlo”, ricorda il presidente dell’associazione di categoria.

Servirebbe una Delibera Consiliare

Felice ricorda anche che il provvedimento andava adeguato ogni due anni ma ne sono passati otto e che al momento dell’approvazione del PGTU non si viveva una situazione drammatica come quella attuale e “che proprio in virtù delle difficoltà generate dalla pandemia più volte sono state attuate sospensioni del provvedimento, mi chiedo perché il Consiglio Comunale con azione autonoma non avvii una iniziativa di delibera Consiliare che abbia come oggetto la sospensione della Delibera Consiliare”.