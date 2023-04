Dal 6 al 10 aprile

Tregua di Pasqua per la Zona a Traffico Limitato attualmente in vigore nel centro di Palermo. Con l’ordinanza 511 del 5 aprile 2023, il Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha stabilito la sospensione della Ztl diurna e notturna nel periodo compreso dal 6 al 10 aprile. Così come stabilito dal documento quindi, si potrà accedere nell’area del centro senza pass o comunque senza dover comprare i tagliandi giornalieri.

Le motivazioni

Un provvedimento che ha vuto il via libera con il parere favorevole dell’assessorato alla Viabilità. Ordinanza figlia della necessità di consentire “ai fedeli di partecipare alle Sacre funzioni della Settimana Santa”. Fatto per cui si rendono necessarie “alcune modifiche alla circolazione veicolare”, al fine di “adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica incolumità”. Per questi motivi, il dirigente dell’Ufficio Mobilità ha stabilito la “sospensione della Ztl per il periodo che va dal 6 al 10 aprile 2023”.



Cosa cambia sul fronte della viabilità

Modifiche che quindi si rendono necessarie per consentire un normale deflusso della viabilità, in particolare durante il venerdì santo. Momento nel quale si succedono numerose processioni in città. Con la sospensione temporanea della Ztl, sarà quindi possibile accedere gratuitamente e senza limitazioni nel quadrante della Zona a Traffico Limitato, compreso fra Foro Umberto I, via Lincoln, corso Tukory, piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo, via Volturno, via Cavour e piazza XIII Vittime.

Dove si trovano i varchi

L’accesso alla Ztl di Palermo è controllato da 5 varchi presidiati con telecamere che rilevano automaticamente l’accesso e multano i non autorizzati. I varchi si trovano nelle vie Vittorio Emanuele (in prossimità di piazza Santo Spirito Porta Felice), Roma (in prossimità di piazza Giulio Cesare), Porto Salvo (nei pressi di via Vittorio Emanuele) e Gagini (a seguire l’ingresso da piazza Colonna). Infine in pazza Verdi, in prossimità di via Volturno, alle spalle del Teatro Massimo.

Dal 11 aprile saranno necessari i pass

Chiaramente, una volta cessato l’effetto dell’ordinanza, la Ztl tornerà in vigore. Dall’11 aprile sarà quindi necessario acquistare i pass per accedere all’area in questione. Tagliandi che possono essereessere giornalieri, mensili, semestrali e annuali. Per ciascun periodo indicato, il numero di accessi è illimitato. Il pass per le auto elettriche è sempre gratuito. I pass giornalieri possono essere acquistati on line, nelle rivendite autorizzate o tramite l’app PalerMobilità. Inoltre i pass giornalieri di accesso possono essere registrati anche successivamente all’ingresso in Ztl. Fanno eccezione quelli per la zona a traffico limitato notturna. Gli automobilisti devono in questo caso attivare i pass prima dell’ingresso e la cui validità è comunque estesa fino alle 6 del mattino successivo. Maggiori informazioni sul sito mobilitasostenibile.comune.palermo.it.

PER CONSULTARE L’ORDINANZA, CLICCA QUI