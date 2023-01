Decisione dopo la riapertura a Palermo del sottopasso di via Crispi

Torna da domani, martedì 24 gennaio, la Ztl a Palermo nella centralissima via Roma. Così come già era stato annunciato nei giorni scorsi, il varco tornerà ad essere attivo in funzione della riapertura, seppur parziale, del sottopasso di via Crispi.

Ripercussioni sulla viabilità

La Ztl in questa zona era stata sospesa proprio per via di questi lavori nel sottopasso. La sua chiusura avrebbe avuto ripercussioni nell’area di via Roma e per questo il Comune decise di sospendere la zona a traffico limitato. Una riapertura che determinerà logicamente delle ripercussioni anche sul fronte della viabilità. Venuto meno il cantiere infatti, il Comune di Palermo ha annunciato in una nota la riattivazione della Ztl sull’asse di via Roma. “Alla luce di questo passaggio, nella giornata di martedì 24 gennaio, a partire dalle 8, verrà riattivata la Zona a traffico limitato diurna lungo l’asse di via Roma. Ztl sospesa dal Comune durante i lavori sul ponte di via Crispi come misura di mitigazione del traffico”.

Dove si trovano i varchi

L’accesso alla Ztl di Palermo è controllato da 5 varchi presidiati con telecamere che rilevano automaticamente l’accesso e multano i non autorizzati. I varchi si trovano nelle vie Vittorio Emanuele (in prossimità di piazza Santo Spirito Porta Felice), Roma (in prossimità di piazza Giulio Cesare), Porto Salvo (nei pressi di via Vittorio Emanuele) e Gagini (a seguire l’ingresso da piazza Colonna). Infine in pazza Verdi, in prossimità di via Volturno, alle spalle del Teatro Massimo.

Il pass

Il pass può essere giornaliero, mensile, semestrale e annuale. Per ciascun periodo indicato, il numero di accessi è illimitato. Il pass per le auto elettriche è sempre gratuito. I pass giornalieri possono essere acquistati on line, nelle rivendite autorizzate o tramite l’app PalerMobilità. Inoltre i pass giornalieri di accesso possono essere registrati anche successivamente all’ingresso in Ztl. Fanno eccezione quelli per la zona a traffico limitato notturna. Gli automobilisti devono in questo caso attivare i pass prima dell’ingresso e la cui validità è comunque estesa fino alle 6 del mattino successivo. Maggiori informazioni sul sito mobilitasostenibile.comune.palermo.it.