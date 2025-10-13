Sul palco del PunkFunk Sidekick è in arrivo un vortice di suoni, visioni e forza creativa. A portarlo, sabato 18 ottobre alle 22,30, sarà Zurara, una band post-rock alternative palermitana, che ha saputo trasformare il caos del contemporaneo in pura energia musicale.

PunkFunk Sidekick è la nuova sala del PunkFunk, il Record Shop & Music Bar di Palermo (via Napoli 8-10): anche se è stata appena inaugurata, ha subito catalizzato l’attenzione, dimostrando la voglia di live e buona musica che anima la città. Ed è solo l’inizio di una stagione di concerti che farà risuonare il centro storico palermitano spesso e volentieri.

Zurara nasce nel 2024 dall’incontro tra Giuseppe Sileci (voce e chitarra), Sergio Sannasardo (chitarra), Giusto Correnti (batteria), Salvo Di Giunta (sintetizzatori) e Carmelo Bellini (basso), unendo influenze diverse per costruire un linguaggio sonoro che sfida le regole e si muove ai confini tra sogno e rumore.





Un sound primordiale e istintivo che diventa racconto

Il debutto discografico si chiama “Postluce” ed è una dichiarazione d’intenti, a partire dal nome. Sei brani che raccontano l’inquietudine e la disillusione del mondo moderno, senza filtri né compromessi. Registrato in parte in presa diretta per catturare la tensione dell’esibizione dal vivo, l’EP porta la firma del produttore Gioele Valenti (JUJU, Herself) e la professionalità di Piccolo Cobra Records di Roberto Cammarata, con il supporto di Danilo Romancino.

Postluce affonda nella rabbia e nella consapevolezza di chi decide di cambiare il percorso all’ultimo momento, sapendo di affrontare tutte le insidie di un nuovo processo. Lo fa con un sound che sa raccontare ansie e allucinazioni, riuscendo allo stesso tempo ad aderire alla dimensione “onirica” della parte testuale, libera da logiche convenzionali.





Il percorso di Zurara è stato segnato da band come Verdena, Marlene Kuntz, Afterhours, CCCP, Iggy Pop and the Stooges, Nirvana, Queens of the Stone Age e The Black Angels, ma la sua identità è pienamente personale: un suono primordiale, istintivo e ruvido che diventa racconto, esperienza, catarsi.

Difficile raccontare a parole un sound che sembra non appartenere a questa parte di universo. Il live in programma il 18 ottobre al PunkFunk Sidekick è un’occasione da cogliere, per vivere la scena musicale palermitana in prima persona. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Artista: Zurara

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.