Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996. Venerdì l’incremento era stato di 1.396.

Calano ancora, intanto, per l’ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva in tutta il Paese come anche in Sicilia. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi – 98 in meno rispetto a ieri – e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono invece 32.534 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.079 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.985.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 152.271, con un incremento rispetto a ieri di 4.694.

Hanno raggiunto i 963.473 i tamponi coronavirus eseguiti in tutta Italia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione Civile. ‘C’e’ stato un incremento di 56mila tamponi’, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in

conferenza stampa.