Le sfide nei collegi uninominali

Sono terminate anche in Sicilia le operazioni di voto per le elezioni nazionali del 25 settembre. I seggi si sono chiusi alle 23, lasciando così spazio all’inizio delle operazioni di spoglio. Nessuna criticità da segnalare sul fronte della costituzione dei seggi, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa tornata di elezioni amministrative. Collegi elettorali nei quali però si sono registrate code, derivate dalle difficoltà burocratiche derivate dall’apposizione del talloncino antifrode.

Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola. Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera. Si spiega così il motivo per il quale, nel collegio di Gela, si trovi candidata una lombarda come Michele Brambilla, esponente di Forza Italia. A fronteggiarla una folta flotta di sancataldesi: l’esponente del centrosinistra Martina Riggi, il deputato nazionale uscente del M5S Dedalo Pignatone e l’ex sindaco di San Cataldo Giampiero Modaffari, candidato nelle liste di Sud Chiama Nord.

Fattore San Cataldo nel collegio di Gela

Un collegio interprovinciale, quello di Gela, che comprende il territorio di tutti i 21 comuni della provincia di Caltanissetta inclusi nella circoscrizione elettorale Sicilia 1 (Niscemi è aggregato alla circoscrizione Sicilia 2) e 7 comuni della provincia di Agrigento. Area territoriale nella quale il centrodestra ha deciso di schierare, come sopra ricordato, Michela Brambilla. La riduzione dei parlamentari ha imposto sacrifici alle varie coalizioni, costringendo qualche big a cambiare completamente territorio di riferimento. Ex ministro del Turismo, Michela Brambilla è conosciuta a livello politico per le battaglie intraprese a sostegno dei diritti degli animali.

L’esponente di Forza Italia sarà chiamata a fronteggiare una specie di effetto ‘San Cataldo’. E’ dal Comune nisseno infatti che arrivano gli avversari politici della Brambilla per un posto nella prossima legislatura. Si tratta di Martina Riggi, candidata del centrosinistra e segretaria del Circolo “Sandro Pertini”. L’alfiere Dem sarà in campo anche nel collegio plurinominale P02. Ad affiancarla ci sarà il deputato nazionale uscente del M5S Dedalo Pignatone, anch’esso originario di San Cataldo. Infine, completa la lista dei sancataldesi candidati l’ex sindaco Giampiero Modaffari, che rappresenterà la lista Sud Chiama Nord schierato dal candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca.