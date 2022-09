Le sfide nei collegi uninominali

Seggio “blindato” era e tale si è confermato: a Marsala trionfa il centrodestra, che conquista il collegio uninominale con Marta Fascina, attuale consorte di Silvio Berlusconi. L’esponente di Forza Italia, a 30 sezioni dalla fine, è avanti con 54.000 preferenze, oltre 13.000 in più rispetto alla candidata del M5S Vita Martinciglio. Male il centrosinistra che con il presidente della direzione regionale Antonio Ferrante si ferma a quota 26.000 preferenze.

Operazioni di voto che si sono concluse ieri sera alle 23. Sono ancora in corso invece gli scrutini di alcune sezioni. Contesto elettorale nel quale si stanno rinnovando i componenti di Camera e Senato. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola. Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera.

All’interno dei collegi relativi al rinnovamento di Montecitorio, l’Isola è stata divisa in due Circoscrizioni. Con riguardo a Sicilia 1, sono sei i seggi uninominali. Di questi fa parte anche quello di Marsala, che comprende al suo interno il territorio di tutti i 24 comuni della provincia di Trapani. Vengono così incluse anche Pantelleria e le isole Egadi. Per numero di residenti il comune più popoloso è Marsala, seguono, oltre al capoluogo provinciale, anche Mazara del Vallo e Alcamo. Ed è in tale seggio che Silvio Berlusconi ha deciso di candidare Marta Fascina, ovvero la sua attuale moglie.

Un contesto, quello isolano, nel quale la deputata ha fronteggiato con successo uno dei pezzi più importanti della governance regionale del Partito Democratico, ovvero Antonio Ferrante. Il presidente della direzione regionale dei Dem aveva scelto infatti Marsala per concorrere all’elezione attraverso i collegi uninominali. Scelta che non si è rivelata vincente. Il profilo dell’esponente Dem è stato superato inoltre anche da Vita Martinciglio, parlamentare uscent del Movimento 5 Stelle. Con riguardo alle liste di Sud Chiama Nord invece, Cateno De Luca ha scelto il profilo di Daniele Mangiaracina, che si è attestato intorno all’8% delle preferenze.